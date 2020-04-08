Источник материала: Кобринский вестник





Уважаемы коллеги! Приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции на youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь. Мониторинг информационного пространства и социальных сетей показал большой интерес к тезисам, озвученным вчера (07.04.2020) на совещании у Главы государства. Мы собрали наиболее актуальные темы и пригласили к разговору в режиме стрима Министра здравоохранения Владимира Караника, а также специалистов и врачей, работающих сейчас “на передовой” сферы здравоохранения. Во время трансляции вы сможете задать и свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующего стрима.

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Участники:

Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник; Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов; Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.

Начало трансляции 8 апреля 2020 года, в 13:00.

Как смотреть: ссылка на стрим – в формате QR-кода. Просто сканируете его с помощью ваших мобильных устройств и переходите на страницу трансляции.