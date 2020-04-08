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Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

08.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Уважаемы коллеги! Приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции на youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь. Мониторинг информационного пространства и социальных сетей показал большой интерес к тезисам, озвученным вчера (07.04.2020) на совещании у Главы государства. Мы собрали наиболее актуальные темы и пригласили к разговору в режиме стрима Министра здравоохранения Владимира Караника, а также  специалистов и врачей, работающих сейчас “на передовой” сферы здравоохранения. Во время трансляции вы сможете задать и свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующего стрима.

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Участники:

  1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник;
  2. Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов;
  3. Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.

 

Начало трансляции 8 апреля 2020 года, в 13:00.

Как смотреть: ссылка на стрим – в формате QR-кода. Просто сканируете его с помощью ваших мобильных устройств и переходите на страницу трансляции.

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Прямая ссылка на трансляцию на youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь: https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live.

 

 
Теги: Минск
 
 
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