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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Источник материала: Партизан
Кандидатом от демократов станет Джо Байден.
Берни Сандерс приостановил свою кампанию за право выдвигаться в президенты США от Демпартии, передает
После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии (на данный момент теоретически в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты).
В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.
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Кандидатом от демократов станет Джо Байден.
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