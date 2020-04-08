Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

ВВС . Берни Сандерс приостановил свою кампанию за право выдвигаться в президенты США от Демпартии, передает





После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии (на данный момент теоретически в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты).





В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.