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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

08.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидатом от демократов станет Джо Байден.

Берни Сандерс приостановил свою кампанию за право выдвигаться в президенты США от Демпартии, передает ВВС.

После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии (на данный момент теоретически в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты).

В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.
 
 
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Кандидатом от демократов станет Джо Байден.
 
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