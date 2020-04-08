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В БГК им. Мешкова новый игрок из Словении
Источник материала: ОНТ
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал трансферную кампанию и усилился новым игроком.
Двухлетний контракт с командой подписал разыгрывающий Сташ Скубе. Игрок сборной Словении последних два сезона провел в македонском «Вардаре», с которым в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше сильнейшего турнира Европы Сташ Скубе в 14 поединках забросил 53 мяча.
Фото: m.handballfast.com
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал трансферную кампанию и усилился новым игроком. Двухлетний контракт с командой подписал разыгрывающий Сташ Скубе....
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