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В БГК им. Мешкова новый игрок из Словении

08.04.2020 20:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В БГК им. Мешкова новый игрок из Словении

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал трансферную кампанию и усилился новым игроком.

Двухлетний контракт с командой подписал разыгрывающий Сташ Скубе. Игрок сборной Словении последних два сезона провел в македонском «Вардаре», с которым в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше сильнейшего турнира Европы Сташ Скубе в 14 поединках забросил 53 мяча.

Фото: m.handballfast.com

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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал трансферную кампанию и усилился новым игроком. Двухлетний контракт с командой подписал разыгрывающий Сташ Скубе....
 
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Чырвоны прамень
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Lida.Info
Единство
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