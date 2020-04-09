В Беларуси ввели режим самоизоляции

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Напомним, что постановлением правительства от 25 марта предписывалось всем прибывшим в Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 дней находиться в самоизоляции в домашних условиях. Новый документ дополняет предыдущее постановление.

Теперь самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства:

имеющие инфекцию COVID-19;

относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими подтвержденную инфекцию COVID-19, – в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта;

с даты последнего контакта; относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими подтвержденную инфекцию COVID-19, – при наличии одного или нескольких респираторных симптомов – на период наличия симптомов инфекции. Критерии отнесения граждан к лицам, имеющим указанные контакты первого и второго уровня, устанавливаются Минздравом.

те, кто прибыл в Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, – в течение 14 дней с момента прибытия.

Подлежащему самоизоляции гражданину вручается специальное требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Порядок вручения требования определит Минздрав.

В постановлении сказано, для находящихся в самоизоляции предусмотрен больничный. При нарушениях правил самоизоляции, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.

Срок самоизоляции может быть продлен по решению организации здравоохранения, которое осуществляет медицинское наблюдение за гражданином.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны:

не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением посещения ближайшего магазина, аптеки, выноса мусора;

при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости нужно использовать маску и не контактировать с другим людьми;

уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

не использовать услуги, предполагающие контакты с другими людьми;

в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

Нарушение требований о самоизоляции, установленных постановлением, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

В приложении к постановлению приводится форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции, где прописаны меры ответственности: неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной ответственности (штраф до 50 базовых величин (в настоящее время это 1350 рублей) или административный арест) либо уголовной ответственности (вплоть до лишения свободы).

