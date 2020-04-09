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В Беларуси ввели режим самоизоляции
Источник материала: Myfin
Напомним, что постановлением правительства от 25 марта предписывалось всем прибывшим в Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 дней находиться в самоизоляции в домашних условиях. Новый документ дополняет предыдущее постановление.
Теперь самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства:
Подлежащему самоизоляции гражданину вручается специальное требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Порядок вручения требования определит Минздрав.
В постановлении сказано, для находящихся в самоизоляции предусмотрен больничный. При нарушениях правил самоизоляции, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.
Срок самоизоляции может быть продлен по решению организации здравоохранения, которое осуществляет медицинское наблюдение за гражданином.
Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны:
Нарушение требований о самоизоляции, установленных постановлением, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
В приложении к постановлению приводится форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции, где прописаны меры ответственности: неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной ответственности (штраф до 50 базовых величин (в настоящее время это 1350 рублей) или административный арест) либо уголовной ответственности (вплоть до лишения свободы).
Источник: Myfin.by
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