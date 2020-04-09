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Девушка не стрижет волосы ради мирового рекорда. Вот как она сейчас выглядит
Источник материала: Tut.by
37-летняя Смита Шривастава из Индии идет на мировой рекорд и годами отращивает волосы. Она уже стала рекордсменом в своей стране, но не собирается останавливаться. Каждый день ей приходится тратить по 2 часа на ухаживание за волосами. Просто посмотрите, как она сейчас выглядит!
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Каждый день девушка тратит 2 часа на ухаживание за волосами!
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