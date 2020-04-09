В Беларуси до 80 рублей увеличен лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ПИН-кода. Возможная сумма выросла до 80 рублей. Ранее было 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило действует с 9 апреля и касается карточек систем Белкарт, Mastercard, VISA, МИР. Лимит по карточкам UPI составляет 45 рублей.





Количество бесконтактных платежей в нашей стране растет. В марте 2020 года более половины всех операций совершены с помощью этой технологии. А доля бесконтактных карт составляет более 90 %.