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В Беларуси до 80 рублей увеличен лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода

09.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ПИН-кода. Возможная сумма выросла до 80 рублей. Ранее было 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правило действует с 9 апреля и касается карточек систем Белкарт, Mastercard, VISA, МИР. Лимит по карточкам UPI составляет 45 рублей.  

В Беларуси до 80 рублей увеличен лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода

Количество бесконтактных платежей в нашей стране растет. В марте 2020 года более половины всех операций совершены с помощью этой технологии. А доля бесконтактных карт составляет более 90 %.  

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Новости Беларуси. В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ПИН-кода. Возможная сумма выросла до 80 рублей. Ранее было 20, сообщили в...
 
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