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В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки

09.04.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Компания Boeing обнаружила новые неполадки в 737 МАХ. Американская корпорация нашла две новые ошибки в программном обеспечении этой модели самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки

Они касаются системы управления полетом и могут заставить лайнер самопроизвольно набрать или сбросить высоту, а также отключить автопилот при подготовке к посадке.

В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки

При этом в компании заявляют, что эти проблемы не связаны с двумя катастрофами и никак не повлияют на планы Boeing вернуть злополучный самолет в небо к середине 2020 года.

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Новости мира. Компания Boeing обнаружила новые неполадки в 737 МАХ. Американская корпорация нашла две новые ошибки в программном обеспечении этой модели...
 
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