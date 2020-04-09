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В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

09.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) нашли в Белом море шесть кораблей, которые затонули в годы Первой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГО.


Архивный снимок парохода «Урания». Фото: ЦПИ РГО

«В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны (1914−1918 гг.)», — рассказал научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков.

Ученый уточнил, что среди найденных кораблей времен Первой мировой войны оказался 98-метровый американский грузовой пароход, который перевозил автомобили и снаряжение для фронта. Это судно разбилось об скалы.

Кроме того, подводные археологи нашли два английских корабля, которые перевозили уголь, а также норвежский и российско-финляндский пароходы. Эти четыре судна налетели на минные заграждения в Белом море. Еще одна находка представляла собой английский лесовоз, который подорвался сразу на двух минах.

Искать корабли в Белом море специалисты начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поиском исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 кв. километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном).

«Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя», — добавил Лукошков.

Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабли — важный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились. В ходе экспедиций исследователи нашли еще несколько затонувших кораблей, идентифицировать которые специалисты надеются в будущем.

 
 
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Все это гражданские суда, которые разбились о скалы или подорвались на минах.
 
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