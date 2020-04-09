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«Кое-кто решил всё за нас»: Марина Кравец неожиданно стала мамой

09.04.2020 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Кое-кто решил всё за нас»: Марина Кравец неожиданно стала мамой

35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда Comedy Club сообщила в своём Instagram. 

Знаменитость опубликовала в Insrtagram фото из роддома, на котором она позирует в розовой сорочке. Марина сообщила, что у них родилась дочь. В руках Кравец держала маленькие детские носочки.

Как призналась Марина, малышка родилась раньше срока. 

«Ну что,друзья… Здравствуй, наше маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас», — поделилась Кравец.

Как утверждает артистка, рано утром она поехала на обследование в клинику. Она даже не думала, что станет мамой в этот же день.  

«Мы ехали на полчаса. Собранная для роддома сумка с вещами осталась дома... В общем, выезжали налегке. "Время ещё будет!" — думали мы. Однако мы стали родителями чудесной девочки», —поделилась телеведущая своей историей.

Кравец рассказал, что они с дочерью чувствуют себя хорошо и уже начинают узнавать друг друга. 


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35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда Comedy Club сообщила в своём Instagram.  Знаменитость опубликовала в Insrtagram фото из роддома, на котором она позирует...
 
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