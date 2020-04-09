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«Кое-кто решил всё за нас»: Марина Кравец неожиданно стала мамой
Источник материала: ОНТ
35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда Comedy Club сообщила в своём Instagram.
Знаменитость опубликовала в Insrtagram фото из роддома, на котором она позирует в розовой сорочке. Марина сообщила, что у них родилась дочь. В руках Кравец держала маленькие детские носочки.
Как призналась Марина, малышка родилась раньше срока.
«Ну что,друзья… Здравствуй, наше маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас», — поделилась Кравец.
Как утверждает артистка, рано утром она поехала на обследование в клинику. Она даже не думала, что станет мамой в этот же день.
«Мы ехали на полчаса. Собранная для роддома сумка с вещами осталась дома... В общем, выезжали налегке. "Время ещё будет!" — думали мы. Однако мы стали родителями чудесной девочки», —поделилась телеведущая своей историей.
Кравец рассказал, что они с дочерью чувствуют себя хорошо и уже начинают узнавать друг друга.
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35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда Comedy Club сообщила в своём Instagram. Знаменитость опубликовала в Insrtagram фото из роддома, на котором она позирует...
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