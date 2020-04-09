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Теперь на сайте газеты «Пінскі веснік» можно дать рекламу

09.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Мы можем предложить вам любые формы сотрудничества: от разработки оригинал-макета и написания рекламно-информационной статьи до проведения рекламных кампаний по продвижению товаров и услуг.

При предоставлении вами готового оригинал-макета у нас действует скидка 10%.

Размешается реклама на сайте посредством баннеров. Баннер 1 размещается с правой стороны на сайте и без ссылок на статью. То есть вся необходимая информация размещается на самом баннере. Таких баннеров может быть несколько.



Баннер 2 размещается под последними новостями и может быть с переходом на рекламную статью.



Стоимость рекламных услуг определяется прейскурантом, который предусматривает различные варианты рекламного размещения и ценовой политики.



 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Мы можем предложить вам любые формы сотрудничества: от разработки оригинал-макета и написания рекламно-информационной статьи до проведения рекламных кампаний...
 
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