Теперь на сайте газеты «Пінскі веснік» можно дать рекламу

Источник материала: Пинский Вестник

Мы можем предложить вам любые формы сотрудничества: от разработки оригинал-макета и написания рекламно-информационной статьи до проведения рекламных кампаний по продвижению товаров и услуг.

При предоставлении вами готового оригинал-макета у нас действует скидка 10%.

Размешается реклама на сайте посредством баннеров. Баннер 1 размещается с правой стороны на сайте и без ссылок на статью. То есть вся необходимая информация размещается на самом баннере. Таких баннеров может быть несколько.







Баннер 2 размещается под последними новостями и может быть с переходом на рекламную статью.







Стоимость рекламных услуг определяется прейскурантом, который предусматривает различные варианты рекламного размещения и ценовой политики.





