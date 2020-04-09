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Теперь на сайте газеты «Пінскі веснік» можно дать рекламу
09.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Мы можем предложить вам любые формы сотрудничества: от разработки оригинал-макета и написания рекламно-информационной статьи до проведения рекламных кампаний по продвижению товаров и услуг.
При предоставлении вами готового оригинал-макета у нас действует скидка 10%.
Размешается реклама на сайте посредством баннеров. Баннер 1 размещается с правой стороны на сайте и без ссылок на статью. То есть вся необходимая информация размещается на самом баннере. Таких баннеров может быть несколько.
Баннер 2 размещается под последними новостями и может быть с переходом на рекламную статью.
Стоимость рекламных услуг определяется прейскурантом, который предусматривает различные варианты рекламного размещения и ценовой политики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы можем предложить вам любые формы сотрудничества: от разработки оригинал-макета и написания рекламно-информационной статьи до проведения рекламных кампаний...
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