Как не развестись, находясь в самоизоляции: советы психолога Лабковского

Источник материала: ОНТ

Ведущий российский психолог Михаил Лабковский рассказал в интервью 5-tv.ru, как сохранить отношения в режиме самоизоляции.

Психолог утверждает, что постоянное нахождение дома со своим/ей супргом/ой может вылиться в бесконечное количество конфликтов.

По словам психолога, именно стрессовые ситуации способны разрушить множество семей. Однако те, кому удалось пережить все трудности вместе с супругом, в дальнейшем живут намного дружнее.





Людям, которые находятся в самоизоляции, стоит понять, что это временная мера, и тесное соседство с родственниками вскоре закончится. Однако это отличный повод задуматься, стоит ли продолжать отношения с человеком, который становится невыносимым при длительном пребывании в одном помещении с ним.

Михаил Лабковский дал несколько советов, как избежать ссор.

Важно ввести запрет на выяснение отношений на весь период карантина. А также необходимо выделить для каждого человека «угол», где он сможет уединиться в случае, если его вдруг все начнет раздражать.

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