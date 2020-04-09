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Как не развестись, находясь в самоизоляции: советы психолога Лабковского
Источник материала: ОНТ
Ведущий российский психолог Михаил Лабковский рассказал в
Психолог утверждает, что постоянное нахождение дома со своим/ей супргом/ой может вылиться в бесконечное количество конфликтов.
По словам психолога, именно стрессовые ситуации способны разрушить множество семей. Однако те, кому удалось пережить все трудности вместе с супругом, в дальнейшем живут намного дружнее.
Людям, которые находятся в самоизоляции, стоит понять, что это временная мера, и тесное соседство с родственниками вскоре закончится. Однако это отличный повод задуматься, стоит ли продолжать отношения с человеком, который становится невыносимым при длительном пребывании в одном помещении с ним.
Михаил Лабковский дал несколько советов, как избежать ссор.
Важно ввести запрет на выяснение отношений на весь период карантина. А также необходимо выделить для каждого человека «угол», где он сможет уединиться в случае, если его вдруг все начнет раздражать.
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Ведущий российский психолог Михаил Лабковский рассказал в интервью 5-tv.ru, как сохранить отношения в режиме самоизоляции. Психолог утверждает, что постоянное...
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