Об изменении решения Каменецкого районного исполнительного комитета от 30 апреля 2019 г. №566

Код доходов бюджета (раздел и подраздел) Наименование администратора доходов бюджета и закрепленных за ним источников доходов районного бюджета

1. Отдел землеустройства райисполкома

40 01 Арендная плата за пользование земельными участками

40 02 Плата за право заключения договоров аренды земельных участков

46 16 Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино­мест, их частей, находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков

49 01 Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам

2. Отдел экономики райисполкома

39 01 Дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной собственности

41 01 Поступления части средств, полученных от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности и переданных в безвозмездное пользование акционерных обществ, республиканских государственно-общественных объединений

41 02 Поступления средств (части средств), полученных от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, имущества военного назначения, переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление юридических лиц

41 05 Плата за право заключения договора аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности

46 16 Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино­мест, их частей, находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков

47 06 Доходы от отчуждения организациями (за исключением бюджетных) в процессе хозяйственной деятельности имущества, находящегося в государственной собственности

47 07 Доходы от отчуждения бюджетными организациями имущества

55 19 Плата за размещение (распространение) наружной рекламы

3. Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома

43 01 Плата, взимаемая при осуществлении иных административных процедур

46 14 Средства, поступающие в счет возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки

46 18 Средства, поступающие в возмещение расходов на оплату работ по изготовлению проектной документации по жилым домам, строящимся по государственному заказу, а также части задолженности по уплате процентов за пользование льготными кредитами