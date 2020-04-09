Об изменении решения Каменецкого районного исполнительного комитета от 30 апреля 2019 г. №566

Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 25 марта 2020 г. №482
На основании части третьей пункта 1 статьи 791 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Приложение к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 30 апреля 2019 г. №566 «Об администраторах доходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).
Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Приложение к решению Каменецкого районного исполнительного комитета 30.04.2019 № 566 (в редакции решения Каменецкого районного исполнительного комитета №482 от 25.03.2020)
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета и закрепленных за ними источников доходов районного бюджета
Код доходов бюджета (раздел и подраздел)
Наименование администратора доходов бюджета и закрепленных за ним источников доходов районного
бюджета
1. Отдел землеустройства райисполкома
40
01
Арендная плата за пользование земельными участками
40
02
Плата за право заключения договоров аренды земельных участков
46
16
Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков
49
01
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам
2. Отдел экономики райисполкома
39
01
Дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной собственности
41
01
Поступления части средств, полученных от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности и переданных в безвозмездное пользование акционерных обществ, республиканских государственно-общественных объединений
41
02
Поступления средств (части средств), полученных от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, имущества военного назначения, переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление юридических лиц
41
05
Плата за право заключения договора аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности
46
16
Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков
47
06
Доходы от отчуждения организациями (за исключением бюджетных) в процессе хозяйственной деятельности имущества, находящегося в государственной собственности
47
07
Доходы от отчуждения бюджетными организациями имущества
55
19
Плата за размещение (распространение) наружной рекламы
3. Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
43
01
Плата, взимаемая при осуществлении иных административных процедур
46
14
Средства, поступающие в счет возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки
46
18
Средства, поступающие в возмещение расходов на оплату работ по изготовлению проектной документации по жилым домам, строящимся по государственному заказу, а также части задолженности по уплате процентов за пользование льготными кредитами
55
18
Поступления средств в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира
4. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства
5. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
40
04
Арендная плата за рыболовные угодья, поверхностные водные объекты (их части)
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства
6. Группа бухгалтерского учета и отчетности райисполкома
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства
7. Отдел записи актов гражданского состояния райисполкома
45
01
Доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые государственными органами (их территориальными органами) и зачисляемые в бюджеты
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства
9. Учреждение «Каменецкий районный физкультурно-спортивный клуб «Лидер»
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства
10. Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района»
46
03
Плата за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования
46
05
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении
46
07
Плата за получение дополнительного образования детей и молодежи в государственных детских школах искусств
46
08
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, передаваемых в аренду или безвозмездное пользование
46
30
Прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства