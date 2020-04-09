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Животновод молочно-товарной фермы пострадал во время взрыва в Берестовицком районе

09.04.2020 19:10 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как выяснили в МЧС, мужчина работал в ночную смену. Когда он проходил мимо помещения топочной доильного блока, услышал оттуда шум. А когда стал открывать дверь, произошел разрыв отопительного котла. После инцидента пожара не последовало. Вызванные на место ЧП медики осмотрели мужчину и госпитализировали его с ожогами. В результате происшествия повреждены кирпичная стена и оконная рама. Процесс дойки коров не нарушен. Точная причина происшествия выясняется. Одна из версий – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
 
 
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Как выяснили в МЧС, мужчина работал в ночную смену. Когда он проходил мимо помещения топочной доильного блока, услышал оттуда шум. А когда стал открывать дверь,...
 
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