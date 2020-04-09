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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Животновод молочно-товарной фермы пострадал во время взрыва в Берестовицком районе Как выяснили в МЧС, мужчина работал в ночную смену. Когда он проходил мимо помещения топочной доильного блока, услышал оттуда шум. А когда стал открывать дверь,...

Как выяснили в МЧС, мужчина работал в ночную смену. Когда он проходил мимо помещения топочной доильного блока, услышал оттуда шум. А когда стал открывать дверь, произошел разрыв отопительного котла. После инцидента пожара не последовало. Вызванные на место ЧП медики осмотрели мужчину и госпитализировали его с ожогами. В результате происшествия повреждены кирпичная стена и оконная рама. Процесс дойки коров не нарушен. Точная причина происшествия выясняется. Одна из версий – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.