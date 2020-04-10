Мейкеры объединились, чтобы помочь медикам в Бресте в их работе. Вы тоже так можете

Источник материала: Виртуальный Брест

По всему миру мейкеры объединяются, чтобы помочь врачам в своих странах в борьбе с COVID-19. Команда Hackerspace из Минска последовала их примеру и тоже начала помогать врачам в Беларуси, собирая заявки напрямую от них. Очень быстро группа разрослась на всю республику Беларусь.

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Подключились мейкеры из разных областей, медработники стали узнавать о нас и заявок от мед учреждений стало поступать все больше. Выполнять заказы в Минске на всю Беларусь и отправлять по городам стало проблематично т.к. спрос все время растет. И тогда было решено организовать в регионах свои группы, которые локально будут выполнять заказы медработников и развозить по медучреждениям.

Что мы делаем

Мы печатаем на 3д принтере, вырезаем лазером, шьем и собираем комплектующие для больниц и других медучреждений. Это переходники для масок, защитные щитки, тряпичные маски и крепления для них.





За первую неделю самостоятельной работы в Бресте мы сделали и передали 50 защитных щитков и 10 переходников в Брестскую областную больницу, 20 креплений для масок в ЦГБ и 10 креплений для масок в Станцию скорой помощи. А также сделали для теста несколько переходников для масок.





После успешной примерки на местах использования их можно будет начать тиражировать. На текущий момент мы уже получили новые заявки на 90 костюмов, 20 сплиттеров, 80 щитков, 10 переходников, 5 масок для снорклинга.

Чем нам можно помочь

• Ищем людей, у которых есть 3d принтер или лазер и которые смогут помочь нам печатать/резать на нем маски и щитки для защиты врачей

• Также нужны волонтеры, готовые помочь со сборкой и доставкой.

• Еще мы нуждаемся в материалах для производства масок и щитков (пластик для 3д печати, листы ПЭТ, и тд) а так же самих масках для снорклинга, которые нельзя изготовить самостоятельно.