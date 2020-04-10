Эй, вы там не скучаете? Вот что можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре (это бесплатно)

Источник материала: Tut.by

Если вы так и не придумали, чем бы заняться дома во время карантина, предложим банальный, но все еще очень крутой вариант — посмотрите хорошее кино. AFISHA.TUT.BY выбрала десятку фильмов 2015–2019 годов, которым пользователи нашего онлайн-кинотеатра поставили оценку не ниже 7. Итак, в программе — фестивальные хиты, Джармуш, Соррентино и, конечно же, ваше любимое корейское кино .

Режиссер: Ли Чхан Дон

Рейтинг: 7.0 по мнению 599 человек

О чем кино

Молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором, Джонсу лишается покоя.

Почему смотрим

Формально работа мастодонта корейского кино Ли Чхан Дона — это экранизация рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай», но на самом деле от оригинала фильму достались лишь общая сюжетная канва про писателя, его подругу и ее нового любовника со странным хобби, атмосфера тотальной меланхолии и огромное пространство для всякого рода домыслов. Если после просмотра вы начнете что-то додумывать, то одновременно и найдете ключ к пониманию фильма, и попадетесь на удочку режиссера. В своем любимом стиле «эмо-реализм» Чхан Дон как раз и показывает, к чему может привести одержимость скрытыми смыслами и подтекстами. Впрочем, в «Пылающем» их хватает и на поверхности: кино можно легко читать и как молодежную социальную драму, и как триллер про любовный треугольник в духе Достоевского.

Режиссер: Самуэль Маоз

Рейнтинг: 7.0 по мнению 343 человек

О чем кино

Благополучная израильская семья получает известие о гибели сына Джонатана Фельдмана, служащего в армии. Хотя, возможно, произошла ошибка, и погиб другой Джонатан Фельдман. Скорбящие родители пытаются выяснить, что же в действительности происходит на военном посту.

Почему смотрим

Картина Самуэля Маоза номинировалась на «Оскар» и получила Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале 2017 года. Но это не спасло ее от скандала на родине, где местное министерство культуры требовало изъять ленту из проката за то, что она очерняет израильскую армию (в то время как кино транслирует пацифистские идеи громче некуда). Что могло так возмутить чиновников? Посмотрите — и все поймете. Мы только добавим, что фильм Маоза — понятный, но одновременно невероятно сложный. Ключ к его пониманию в названии: фокстрот — танец, в котором ты всегда возвращаешься в исходную точку. Герои Маоза мысленно всегда возвращаются к травме прошлого, переживают как личный, так и более глобальный — национальный опыт Израиля. Как жить с потерей, как ее преодолеть и как не делать ее опорной точкой в дальнейшем — вопросы, которые от героев передаются и зрителям.

Режиссер: Шон Бейкер

Рейтинг: 7.1 по мнению 322 человек

О чем кино

Маленькая Муни живет в сальном отеле на границе Диснейленда, выпрашивает деньги на мороженое у прохожих и подначивает местного менеджера. Ее мать время от времени занимается проституцией.

Почему смотрим

«Проект «Флорида» Шона Бейкера — без нотки снобизма лучший фильм американского инди 2017 года. В меланхоличной картине, как под микроскопом, можно рассмотреть, сколько беззаботных американских детей выросло в несчастных взрослых. Маргиналы без крыши над головой перебиваются временным жильем в придорожных мотелях, пока где-то в паре километров богатеи выбрасывают сотни долларов на билеты в Диснейленд. Социальное расслоение — не то чтобы очень новая тема для американского кино. Но у Бейкера получилось на такой сложной почве, где российский режиссер сорвался бы на «чернуху», снять фильм о сиюминутном счастье. Он получился таким трогательным, искренним, чувственным и тихим, что ему, может, и не к лицу громкие дифирамбы. Но как еще до вас достучаться.

Режиссер: Ксавье Долан

Рейтинг: 7.1 по мнению 642 человек



О чем кино

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако воплотить этот план в жизнь непросто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.

Почему смотрим

«Это всего лишь конец света» принес канадскому вундеркинду Ксавье Долану Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Если вы уже видели ранние и совершенно выдающиеся работы этого режиссера («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь» и «И все же Лоранс»), то «Конец света» рискует ничем не удивить вас. Но если только начинаете знакомство с режиссером, то картина с большой долей вероятности вам понравится. Это семейная драма, снятая в теплых тонах, которая сначала рассказывается шепотом, а потом срывается на крики. Ну и нужно понимать, что у Долана хоть бы кто не снимается. В этом фильме в удачном ансамбле покажутся лучшие французские актеры — Венсан Кассель, Марион Котийяр, Леа Сейду и Гаспар Ульель.

Режиссер: Джим Джармуш

Рейтинг: 7.3 по мнению 649 человек

О чем кино

Патерсон работает водителем автобуса № 23 в городе Патерсон, Нью-Джерси. Его подруга Лора разрисовывает ткани и печет капкейки. А еще у них есть собака — английский бульдог. В перерывах Патерсон обедает, а после работы идет гулять с собакой и заходит в бар. Так проходит день за днем их совместной жизни.

Почему смотрим

Не соврем, сказав, что это лучший фильм, чтобы начать знакомство с Джармушем. Захватывающий сюжет — только одно из его достоинств. Здесь как нигде ассоциируешь себя с персонажем, что сокращает дистанцию между вами и экраном в несколько раз. Но при этом она все равно не спринт, а марафон. Джармуш предлагает долгую прогулку по американским окраинам, где один день — копия предыдущего, где люди не носят с собой смартфон, а бармен знает все не только про вас, но и про любого, пусть даже случайного гостя. Более того, Джармушу удалось передать таинство рождения поэзии в прозаических моментах — из коробка спичек, водопада или обрывка фраз, брошенных пассажиром автобуса. И в этом смысле в городе Патерсон, Нью-Джерси, каждый — поэт.

Режиссер: Ильдико Энеди

Рейтинг: 7.3 по мнению 392 человек

О чем кино

Сторонящаяся людей Мария и дружелюбный, но одинокий Эндре — коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария попадают в водоворот комических, а иногда и шокирующих событий.

Почему смотрим

«О теле и душе» — золото Берлинского фестиваля 2017 года, которое привело в восторг не только профессионалов и критиков, но и рядовых зрителей. В вопросах некоммуникабельности это кино рифмуется с российской «Аритмией», но от вещей бытовых и социальных переходит к разговору о метафизическом. Образность здесь соседствует с трогательной и понятной историей влюбленности и сближения. Эта местами магическая картина выдержана в полутонах, на молчаливых паузах, на конструировании реальности, нежели ее документировании. Ильдико Эньеди не снимала полнометражное кино 17 лет, но вернулась с важным и актуальным фильмом с тонким чувством юмора и запоминающимися актерскими работами. Это ли не магия кино?

Режиссер: Паоло Соррентино

Рейтинг: 7.4 по мнению 1182 человек

О чем кино

Фильм рассказывает о стареющих режиссере и музыканте, которые приехали на альпийский курорт и наблюдают за любовными переживаниями своих уже взрослых детей.

Почему смотрим

«Молодость» — уже довольно давний фильм Паоло Соррентино. Если это имя не вызывает у вас никаких эмоций, возможно, вы пока еще не смотрели сериалы «Молодой папа» и «Новый папа», а еще абсолютно гениальное кино «Великая красота» — и мы вам завидуем, потому что у вас все впереди. Но начать знакомство с любимцем Канн и одним из самых талантливых авторов современности лучше всего с «Молодости». Фильм поражает визуальным совершенством (он даже получил награду от национальной кинопрессы за операторскую работу и монтаж) и не навязывает зрителю своей морали.

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Рейтинг: 7.8 по мнению 933 человек

О чем кино

Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.

Почему смотрим

Это последний по времени фильм Флориана Доннерсмарка, у которого за плечами «Оскар» за резонансный дебют «Жизнь других» — один из главных фильмов 2000-х. В своей новой картине режиссер берется осмыслять биографию современного немецкого художника Герхарда Рихтера, именно поэтому в ней так много красок и жизни. Эту крепкую мелодраму в 2018 году показали на Венецианском фесте, а после дважды номинировали на «Оскар». И хоть статуэток она не собрала, на Rotten Tomatoes у нее 77% свежести и 87% симпатий от простых, как мы с вами, зрителей. Неплохо для фестивального кино об искусстве, да?

Режиссер: Ен Сан-Хо

Рейтинг: 8.0 по мнению 49 человек

О чем фильм

У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом-бизнесменом в Сеуле и очень хочет съездить к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное: на страну обрушивается загадочный вирус, превращающий людей в жестоких зомби. Пассажирам поезда в Пусан — единственного города, отразившего атаки вируса, — несколько часов пути придется бороться за выживание.

Почему смотрим

Хитовый зомби-боевик мультипликатора Ен Сан-хо работает как идеально выверенный по ритму, одновременно страшный и забавный аттракцион, в котором свойственная жанру предсказуемость компенсируется клаустрофобной обстановкой, примечательными боевыми сценами и разношерстными персонажами. Мысль о том, что, спасаясь от нашествия мертвецов, важнее всего сохранить человечность, да и вообще бояться лучше живых, лежит в основе многих зомби-фильмов, но в «Поезде в Пусан» она практически возведена в абсолют. Если верить программному директору «Лістапада» Игорю Сукманову, на Каннском фестивале публика встретила фильм одобрительным гулом.

Режиссер: Гэбриел Маскаро

Рейтинг: 8.0 по мнению 3 (!) человек

О чем кино

Бразилия, 2027 год. Люди обращаются к Богу через специальные кабинки и устраивают в честь Всевышнего рейв-вечеринки. Джоана — консультант по примирению супружеских пар в кризисе — свободное время посвящает секте, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.

Почему смотрим

Впервые фильм показали на «Сандэнсе», то бишь главном фестивале независимого кино, после этого — в «Панораме» 69-го Берлинского феста. Так что перед нами утонченный фестивальный фильм, по синопсису отдаленно напоминающий то ли «Лобстера», то ли один из эпизодов «Черного зеркала». В ближайшем будущем, как предсказывают авторы картины, поколение тиндера и рейвов затмит все иные праздники (тот же бразильский карнавал, к примеру) высвобождением собственной сексуальности. О том, что будет дальше, Маскаро пофантазирует прямо в «Божественной любви». Кино совсем новое, на нашем сервисе его посмотрели пока всего три человека. Пожалуйста, исправьте это недоразумение.

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