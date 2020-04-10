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В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка

10.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка

Определены характеристики площадки для скейтбординга в Лиде.

С учетом тендерных торгов на реализацию проекта потребуется несколько месяцев, рассказывает «Лідская газета».

За ходом работ следят лидские любители уличных видов спорта. Это была их инициатива, которую поддержал председатель райисполкома Сергей Ложечник. Пока же местным райдерам приходится «обкатывать» малоподходящие для скейтбординга места.

Новый спортивный объект разместится на асфальтированной части спортивно-игровой площадки «Родная сторона» по улице Тухачевского. Планируется установить семь элементов для скейтбордических техник. Фигуры подойдут для начинающих райдеров и райдеров среднего уровня подготовки.

Скейт-парк будет первым в Лиде разрешенным местом для любителей уличных видов спорта. Оборудование подойдет для катания на скейтбордах, BMX-е, роликах и трюковых самокатах, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

Предлагаемый вариант:

В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка

В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка

#досуг #скейт #райдеры
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Определены характеристики площадки для скейтбординга в Лиде. С учетом тендерных торгов на реализацию проекта потребуется несколько месяцев,...
 
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