В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка

Источник материала: Вороновская газета





Определены характеристики площадки для скейтбординга в Лиде.

С учетом тендерных торгов на реализацию проекта потребуется несколько месяцев, рассказывает «Лідская газета» .

За ходом работ следят лидские любители уличных видов спорта. Это была их инициатива , которую поддержал председатель райисполкома Сергей Ложечник. Пока же местным райдерам приходится «обкатывать» малоподходящие для скейтбординга места.

Новый спортивный объект разместится на асфальтированной части спортивно-игровой площадки «Родная сторона» по улице Тухачевского. Планируется установить семь элементов для скейтбордических техник. Фигуры подойдут для начинающих райдеров и райдеров среднего уровня подготовки.

Скейт-парк будет первым в Лиде разрешенным местом для любителей уличных видов спорта. Оборудование подойдет для катания на скейтбордах, BMX-е, роликах и трюковых самокатах, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

Предлагаемый вариант:









