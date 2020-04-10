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В Лиде приступили к реализации проекта по созданию скейт-парка
10.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Определены характеристики площадки для скейтбординга в Лиде.
С учетом тендерных торгов на реализацию проекта потребуется несколько месяцев, рассказывает
За ходом работ следят лидские любители уличных видов спорта. Это была их
Новый спортивный объект разместится на асфальтированной части спортивно-игровой площадки «Родная сторона» по улице Тухачевского. Планируется установить семь элементов для скейтбордических техник. Фигуры подойдут для начинающих райдеров и
Скейт-парк будет первым в Лиде разрешенным местом для любителей уличных видов спорта. Оборудование подойдет для катания на скейтбордах, BMX-е, роликах и трюковых самокатах, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.
Предлагаемый вариант:
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Определены характеристики площадки для скейтбординга в Лиде. С учетом тендерных торгов на реализацию проекта потребуется несколько месяцев,...
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