Управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома сообщает, что в период с 27марта по 28 апреля 2020 года проводится областной месячник безопасности в сельском хозяйстве в целях профилактики гибели и травмирования работников на производстве, обеспечения безопасных условий труда и безусловного соблюдения требований по охране труда, транспортной и пожарной безопасности при подготовке и проведении весенне-полевых работ.

Мероприятия, проводимые в рамках областного месячника безопасности в сельском хозяйстве, направлены на профилактику производственного травматизма, обеспечения безопасных условий труда при проведении и подготовке полевых работ, безусловного соблюдениянорм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях.

В рамках проведения областного месячника запланировано проведение «прямых телефонных линий» с участием специалистов по вопросам охраны труда, выезды мобильной группы в каждую сельскохозяйственную организацию с целью оказания практической помощи на местах по безопасным методам проведения работ, созданию надлежащих условий труда и быта работников сельскохозяйственных организаций, занятых на весенне-полевых работах. Руководители сельскохозяйственных организаций района обязаны:

— провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с работниками, занятыми на весенне-полевых работах;

— обеспечить проведение приборного контроля всех работников, занятых в процессе весенне-полевых работ, на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения до начала рабочей смены, во время рабочей смены и после ее окончания;

— обеспечить постоянный контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты;

— обеспечить контроль за выездом техники из гаража перед началом рабочего дня и возвращением к месту стоянки в конце рабочей смены, за ее использованием по назначению;

— обеспечить информационную поддержку месячника посредством размещения в кабинетах (уголках) охраны труда информационных материалов.

Надежда Левинцова, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений УТЗиСЗ