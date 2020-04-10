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Турист из Беларуси умер в Индии
Источник материала: Партизан
Утром 9 апреля в Шивальском районе Индии был обнаружен мертвым турист из Беларуси. Об этом белорусское посольство проинформировала местная полиция.
Как выяснила полиция, белорус с 28 февраля жил в гестхаусе в округе Варанаси со своим другом. Спустя некоторое время приятель погибшего съехал. Вечером 8 апреля туриста видели за ужином, после чего он поднялся в свою комнату, а утром следующего дня долго не выходил и не открывал дверь. Хозяин гестхауса вызвал полицейских, которые взломали дверь и обнаружили туриста на кровати мертвым.
Известно, что мужчина не мог выехать из Индии из-за карантина в стране.
Подробности трагедии выясняются.
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Утром 9 апреля в Шивальском районе Индии был обнаружен мертвым турист из Беларуси. Об этом белорусское посольство проинформировала местная полиция.
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