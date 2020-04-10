Турист из Беларуси умер в Индии

Как выяснила полиция, белорус с 28 февраля жил в гестхаусе в округе Варанаси со своим другом. Спустя некоторое время приятель погибшего съехал. Вечером 8 апреля туриста видели за ужином, после чего он поднялся в свою комнату, а утром следующего дня долго не выходил и не открывал дверь. Хозяин гестхауса вызвал полицейских, которые взломали дверь и обнаружили туриста на кровати мертвым.





Известно, что мужчина не мог выехать из Индии из-за карантина в стране.





Подробности трагедии выясняются.



