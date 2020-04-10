ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Турист из Беларуси умер в Индии

10.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Утром 9 апреля в Шивальском районе Индии был обнаружен мертвым турист из Беларуси. Об этом белорусское посольство проинформировала местная полиция.

Как выяснила полиция, белорус с 28 февраля жил в гестхаусе в округе Варанаси со своим другом. Спустя некоторое время приятель погибшего съехал. Вечером 8 апреля туриста видели за ужином, после чего он поднялся в свою комнату, а утром следующего дня долго не выходил и не открывал дверь. Хозяин гестхауса вызвал полицейских, которые взломали дверь и обнаружили туриста на кровати мертвым.

Известно, что мужчина не мог выехать из Индии из-за карантина в стране. 

Подробности трагедии выясняются.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 9 апреля в Шивальском районе Индии был обнаружен мертвым турист из Беларуси. Об этом белорусское посольство проинформировала местная полиция.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Евросоюзе приняли план по спасению экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика