Все протесты зря? Брестский аккумуляторный завод прошел экологическую экспертизу

Sputnik . Как развивается ситуация вокруг скандального производства, разбирался





Строительный проект "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" получил 9 апреля положительное заключение государственной экологической экспертизы, сообщили в пресс-службе предприятия.





Заключение уже утверждено приказом Государственного учреждения образования "Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов" Минприроды.





Проведению государственной экологической экспертизы должно предшествовать общественное обсуждение проекта, но местные активисты, которые выступали против строительства аккумуляторного завода, фактически проигнорировали процедуру и она не состоялась.





"Следующий этап, в установленном законодательством порядке, на ООО "АйПауэр" должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем", - рассказали в пресс-службе завода.





Что случилось в Бресте?

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на одной из встреч со студентами в 2019 году пообещал, что если у экологов возникнут вопросы к проекту, то аккумуляторный завод работать не будет.





Формальным поводом для местных властей подать иск против ООО "АйПауэр" стал срыв сроков введения в эксплуатацию. Экономический суд в областном центре встал на сторону исполкома и обязал компанию возместить 5,7 миллиона рублей. Эти средства выделялись из регионального инвестиционного фонда под реализацию проекта строительства завода.





Брестский облисполком в иске настаивал, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного в октябре 2016 года. Суд поддержал требование исполкома и обязал "АйПауэр" вернуть деньги, а встречный иск к облисполкому отклонил.







Что тормозило ввод завода?

Строительство было приостановлено еще 14 июня 2019 года после того, как председатель облисполкома Лис подписал соответствующее распоряжение.





Тогда данное решение объяснили тем, что проект компании "АйПауэр" по строительству аккумуляторного завода в СЭЗ "Брест" не прошел повторную экологическую экспертизу.





В июле прошлого года стало известно, что проект не прошел государственную экологическую экспертизу уже в третий раз, а владелец аккумуляторного завода Виктор Лемешевский оказался под стражей.





Генеральная прокуратура летом минувшего года проводила проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию завода.





"В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь по ст.ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО "ПАК-управление"; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав"; Сергея Охремчука, ранее директора ООО "Белинвестторг-Сплав", в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав", – сообщили в Генпрокуратуре.





В конце декабря 2019-го появилась информация, что Лемешевский вышел из СИЗО КГБ под залог. Под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда выпустили и других фигурантов.





Почему местные против аккумуляторов?

В 2019 году проект строительства завода вызвал протесты среди местных жителей. На единственной разрешенной акции собралось такое количество противников возведения предприятия, что городские власти больше не разрешили ни одной – брестские чиновники оставили без ответа более чем десяток поступивших заявок.





Проект реализует 1AK-GROUP, которая планирует вложить в него 26 миллионов долларов. Средства привлекаются из многих источников, но основная часть приходится на Банк развития. Невзирая на заверения чиновников, что завод будет безопасным, жители Бреста против реализации потенциально опасного проекта.





Согласно санитарным нормам подобное производство должно располагаться минимум в 500 метрах от ближайшего населенного пункта. Деревня Хабы находится в 750 метрах от будущего завода. Местные жители были не в восторге, когда узнали, что рядом с ними построят предприятие, на котором используется свинец и кислота.





Больше всего людей возмутило, что о планах по строительству опасного производства под Брестом граждане узнали уже на стадии реализации проекта – на общественное обсуждение до начала стройки их никто не звал.





Местные опасаются воздействия потенциально опасного производства на окружающую среду, а значит, и здоровье жителей окружающих населенных пунктов.





В мае 2019 года разгорелся скандал, когда в Зеленом Бору под Ивацевичами нашли тысячи тонн отходов переработки свинцово-кислотных аккумуляторов. Отходы там безо всякого на то разрешения складировало предприятие ООО "Белинвестторг-Сплав".









Это предприятие входит в структуру 1AK-GROUP, которая и возводит аккумуляторный завод в свободной экономической зоне "Брест". Неудивительно, что брестчане, зная это, опасаются повторения истории с утилизацией отходов.





В Бресте собрали 40 тысяч подписей против строительства завода.