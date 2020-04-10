Названа позиция сборной Беларуси по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу сохранила позиции в обновлённом рейтинге ФИФА.

Команда Михаила Мархеля по-прежнему занимает 87-е место. В марте белорусские футболисты игр не проводили. А квалификационный матч чемпионата Европы в Лиге наций против сборной Грузии был перенесён. Возглавляет рейтинг команда Бельгии, следом идут сборные Франции и Бразилии.

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