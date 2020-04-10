В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, предприятия Брестчины оперативно переориентируются для производства защитных средств и дезинфицирующих препаратов.





Так, в филиале ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» в Ивановском районе – на Бродницком спиртзаводе в начале недели было установлено оборудование, а также получена государственная лицензия на изготовление дезинфицирующего средства для обработки рук.





Как сообщил Zarya.by директор Николай Симончик, первую партию дезсредства АЛМАDEZ в количестве 500 дал, или 1 тысяча бутылок емкостью 5 литров, отгрузили уже 9 апреля. Заказчиком данного вида продукции выступает РУП «Фармация». Через аптечные сети «Фармации» намечено реализовывать дезсредство.

Технологический процесс приготовления дезинфицирующего средства частично автоматизирован, происходит в двух купажных емкостях объемом 2,2 куб. м каждая. В них смешиваются необходимые ингредиенты. Затем проводится лабораторный анализ на предмет правильного их соотношения, при необходимости оно корректируется.

После этого дезсредство поступает на линию розлива. Наполненные дезинфицирующим средством голубого цвета пятилитровые емкости затем закрываются крышками, на них наклеивается этикетка, они упаковываются на паллеты.









Предприятие прилагает все усилия, чтобы линия по производству АЛМАDEZ работала бесперебойно. На следующей неделе Бродницкий спиртзавод планирует приобрести еще один разливочный аппарат белорусского производства. Изготовителями ПЭТ-бутылок, а также этикеток для упаковки АЛМАDEZ выступили также отечественные предприятия.

На Бродницком спиртзаводе прорабатываются вопросы расширения в будущем ассортимента производимой дезинфицирующей продукции и варианты их фасовки.







