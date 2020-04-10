ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, предприятия Брестчины оперативно переориентируются для производства защитных средств и дезинфицирующих препаратов.

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

Так, в филиале ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» в Ивановском районе – на Бродницком спиртзаводе в начале недели было установлено оборудование, а также получена государственная лицензия на изготовление дезинфицирующего средства для обработки рук.

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

Как сообщил Zarya.by директор Николай Симончик, первую партию дезсредства АЛМАDEZ в количестве 500 дал, или 1 тысяча бутылок емкостью 5 литров, отгрузили уже 9 апреля. Заказчиком данного вида продукции выступает РУП «Фармация». Через аптечные сети «Фармации» намечено реализовывать дезсредство.

Технологический процесс приготовления дезинфицирующего средства частично автоматизирован, происходит в двух купажных емкостях объемом 2,2 куб. м каждая. В них смешиваются необходимые ингредиенты. Затем проводится лабораторный анализ на предмет правильного их соотношения, при необходимости оно корректируется.

После этого дезсредство поступает на линию розлива. Наполненные дезинфицирующим средством голубого цвета пятилитровые емкости затем закрываются крышками, на них наклеивается этикетка, они упаковываются на паллеты.

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

Предприятие прилагает все усилия, чтобы линия по производству АЛМАDEZ работала бесперебойно. На следующей неделе Бродницкий спиртзавод планирует приобрести еще один разливочный аппарат белорусского производства. Изготовителями ПЭТ-бутылок, а также этикеток для упаковки АЛМАDEZ выступили также отечественные предприятия.

На Бродницком спиртзаводе прорабатываются вопросы расширения в будущем ассортимента производимой дезинфицирующей продукции и варианты их фасовки. 

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

В Ивановском районе освоен выпуск дезинфицирующего средства

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как газета Заря сообщала ранее, предприятия Брестчины оперативно переориентируются для производства защитных средств и дезинфицирующих препаратов. Так, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в 2020 году планируют разработать 23 госстандарта на экологически безопасную упаковку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика