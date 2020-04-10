В Бресте 10 апреля открывается дискаунтер «Хит! Стандарт». Все товары по акционным ценам

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на улице Рябиновой, 26 открывается большой дискаунтер «Хит! Стандарт». Магазины «Хит!» известны тем, что абсолютно все представленные в нем товары продаются по акционным ценам.





Новый дискаунтер расположен в здании, в котором раньше находился магазин «Златка». Главная особенность «Хит! Стандарта» в том, что все товары в нем предлагаются по акционным ценам, благодаря чему не нужно искать скидки в других местах, все необходимые товары можно купить в одном месте и при этом существенно сэкономить.

А выбирать есть из чего. На торговой площади свыше 300 «квадратов» предложат более 3 тысяч наименований товаров. В магазине можно найти бакалею, молочную продукцию, детское питание, свежие фрукты и овощи, вкусные кондитерские изделия. Представлен большой ассортимент непродовольственных товаров. Отдельного внимания заслуживает большая витрина мясных полуфабрикатов собственного производства.

Цены на фрукты и овощи в дискаунтере «Хит! Стандарт» намного ниже, чем в других магазинах города. К примеру, бананы в нем стоят 2,39 рубля за кило.

Точно так же ситуация обстоит с мясом и рыбой. Так, тазобедренная часть свинины доступна по 7,99 рубля за кило, окорочка цыпленка – по 4,99 за кило, а минтай – 5, 19 за килограмм.

В бодром настроении утро поможет встретить кофе от всемирно известных производителей. Полкило кофе «Нескафе Классик» в «Хит! Стандарте» можно приобрести за 13,99 рублей, а баночка растворимого Jacobs Monarch стоит 5,49 рубля за 90 грамм. Сливочное масло «Стары Менск» в «Хите!» предлагают по цене 2,19 рубля за 160 грамм.

Покупателей в новом «Хит! Стандарт» на Рябиновой, 26 будут обслуживать 4 кассы. Рядом с дискаунтером предусмотрена парковка на 15 машиномест. Работать магазин будет с 9 до 22 часов.