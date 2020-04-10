Источник материала: Вороновская газета





Круглосуточное медицинское телеконсультирование организовано в Беларуси, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Силами сотрудников кафедр БелМАПО и медицинских университетов у нас созданы круглосуточные центры медицинского телеконсультирования», — сказала Елена Богдан.

Благодаря этому, например, врач из центральной районной больницы может связаться с лучшими медиками страны, чтобы получить консультацию по конкретному пациенту.

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