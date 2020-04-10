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"А из чего сейчас платить?" Бизнесмен - о своём резком ответе чиновникам
Источник материала: Партизан
Полоцкий бизнесмен Владимир Захаров рассказал, почему
Захарову принадлежат многие торговые площади в Полоцке и Новополоцке. Ситуация там сейчас напряжённая: покупателей мало, а предприниматели уходят на самоизоляцию.
“Арендаторы вынужденно не работают и не могут оплатить аренду. А мы, арендодатели, в результате не имеем средств для обязательных платежей. Это налог на недвижимость, земельный налог, отчисления на капитальный ремонт, оплата отопления.
Проценты по кредитам, а у арендаторов — по своим, — объясняет
Сейчас из чего платить? На пару месяцев отмените повышение налогов в два с половиной раза, сделайте их хотя бы обычными. И мы сразу снизим обязательства арендатора перед нами по аренде”.
Предприниматель не считает свой ответ слишком резким. По его мнению, он лишь перечислил те решения, которые в сложившейся ситуации должны быть приняты.
В новополоцком ТЦ “Стрелецкий капитал”, который принадлежит Владимиру Захарову, тем временем сложилась непростая ситуация. Предприниматели обращались к бизнесмену с просьбой снизить арендную плату. Так что фактически Полоцкий райисполком повторил Захарову их просьбу.
Владельцы некоторых торговых объектов города уже пошли на уступки своим арендаторам.
“Пока что работаем, в масках и перчатках. Процентов 20 предпринимателей ушли на самоизоляцию. А поток покупателей сократился раза в два. Хотели бы, конечно, чтобы снизили арендную плату, написали петицию. Знаю, что в ТЦ “Пралеска” владелец пошёл на такие уступки. Но также понимаем и поддерживаем позицию Захарова”, — рассказывает Еврорадио предприниматель из торгового центра “Стрелецкий капитал”.
Пойдут ли районные власти навстречу бизнесу, Владимир Захаров загадывать не берётся. Но говорит, что “вызвал обсуждение на всех уровнях”.
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Полоцкий бизнесмен Владимир Захаров рассказал, почему так смело ответил местным властям на предложение снизить арендную плату.
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