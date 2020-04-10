Свежая пятерка 10, 11 и 12 апреля в магазине «Радуга».
Полутушка ЦБ охл., кг – 3,79;
Фарш для колбас охл., кг – 5,99;
Пирог с корицей, 300г – 0,89;
Апельсин, кг – 2,69;
Капуста ранняя белокочанная, кг – 1,59
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Свежая пятерка в «Радуге»
10.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Свежая пятерка 10, 11 и 12 апреля в магазине «Радуга».
Полутушка ЦБ охл., кг – 3,79;
Фарш для колбас охл., кг – 5,99;
Пирог с корицей, 300г – 0,89;
Апельсин, кг – 2,69;
Капуста ранняя белокочанная, кг – 1,59
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Свежая пятерка 10, 11 и 12 апреля в магазине «Радуга».
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