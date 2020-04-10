Источник материала: Новости Дзержинска

Запрет на посещение лесов ввели уже в 54-х районах Беларуси из-за опасности возникновения пожаров, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства лесного хозяйства.

По состоянию на утро пятницы, запреты введены в пяти областях республики. Это связано с сухой и ветреной погодой, которая увеличивает риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.

Больше всего запретов установлено на юге Беларуси. Так, лес нельзя посещать ни в одном из районов Гомельской области. В Брестской области ограничения ввели в 13 районах: в Барановичском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Малоритском, Пружанском, Столинском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Пинском, и Брестском.

Запрет действует и в 13 районах Гродненской области: Берестовицком, Волковысском, Сморгонском, Щучинском, Вороновском, Дятловском, Ивьевском, Лидском, Островецком, Мостовском, Свислочском, Ошмянском и Гродненском.

На Минщине ходить в лес нельзя в Дзержинском, Столбцовском, Солигорском и Минском районах. В Могилевской области запрет введен в трех районах — в Бобруйском, Кировском и Могилевском.

Чаще всего природные пожары возникают по причине человеческого фактора. Несмотря на запреты пала сухой травы на участках и огромные штрафы, люди все равно поджигают ее. Это заканчивается тем, что огонь распространяется на дома и хозпостройки, а потом перекидывается и на близлежащие леса.

В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что 40% площади республики занимают леса, а из-за сухой погоды пожары стали нашей действительностью. Белорусский лидер подчеркнул, что десятки рукотворных пожаров приводят к огромным денежным затратам, которые связаны с их ликвидацией.