ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома

10.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.  

По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в помещении может находиться ребенок.   

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В комнате обнаружили 9-летнего мальчика. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам.   

В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома
Фото: МЧС

Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

Пожар был ликвидирован. Огонь повредил внутреннюю отделку, потолок и имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Обстоятельства случившегося выясняются.  

Ребенок был дома один в момент возникновения возгорания.  

В феврале в Фаниполе сотрудник ГАИ спас запертого в машине ребенка (читать далее).   

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.   По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть лет назад Джефф Платт забросил один из крутейших голов в истории КХЛ. Помните этот шедевр?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика