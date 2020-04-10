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В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.
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Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В комнате обнаружили 9-летнего мальчика. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам.
Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар был ликвидирован. Огонь повредил внутреннюю отделку, потолок и имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ребенок был дома один в момент возникновения возгорания.
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Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка. По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в...
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