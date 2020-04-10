|
Появился первый глянцевый журнал о коронавирусе
10.04.2020 17:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: meduza.io
Его создал дизайнер, который попал на карантин в питерскую Боткинскую больницу.
В больницу Артем Иванов попал вместе с друзьями. Там он придумал модный журнал Botkina Covid Fashion, который сам же и возглавил. Пациенты фотографируют себя, а дизайнер помещает их на обложки, стилизованные под Vogue или Harperʼs Bazaar, пишет
Заголовки вполне соответствующие: «Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине» и «„Все на шашлыки!“ и еще 10 легких способов собрать себе новых соседей в инфекционку».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его создал дизайнер, который попал на карантин в питерскую Боткинскую больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)