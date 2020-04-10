Появился первый глянцевый журнал о коронавирусе

Источник материала: Ежедневник

фото: meduza.io

Его создал дизайнер, который попал на карантин в питерскую Боткинскую больницу.

В больницу Артем Иванов попал вместе с друзьями. Там он придумал модный журнал Botkina Covid Fashion, который сам же и возглавил. Пациенты фотографируют себя, а дизайнер помещает их на обложки, стилизованные под Vogue или Harperʼs Bazaar, пишет «Медуза» .

Заголовки вполне соответствующие: «Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине» и «„Все на шашлыки!“ и еще 10 легких способов собрать себе новых соседей в инфекционку».















