Школьные каникулы в Беларуси опять продлили на неделю

Источник материала: Ежедневник

Каникулы продлили еще на неделю – до 18 апреля. Решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.

Сообщается, что министерство образования скорректирует учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету. Это будет сделано за счет поддерживающих и стимулирующих занятий, передает БЕЛТА .

Напомним, каникулы начались у детей 30 марта и должны были продлиться до 4 апреля. Затем белорусским школьникам продлили каникулы на неделю, до 11 апреля, и сейчас снова до 18 апреля.

Министерство образования в своем Telegram-канале уточнило, что учебный процесс в четвертой четверти будет проходить с 20 апреля по 30 мая 2020.