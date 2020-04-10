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Школьные каникулы в Беларуси опять продлили на неделю

10.04.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каникулы продлили еще на неделю – до 18 апреля. Решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.

Сообщается, что министерство образования скорректирует учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету. Это будет сделано за счет поддерживающих и стимулирующих занятий, передает БЕЛТА.

Напомним, каникулы начались у детей 30 марта и должны были продлиться до 4 апреля. Затем белорусским школьникам продлили каникулы на неделю, до 11 апреля, и сейчас снова до 18 апреля.

Министерство образования в своем Telegram-канале уточнило, что учебный процесс в четвертой четверти будет проходить с 20 апреля по 30 мая 2020.

 
 
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Каникулы продлили еще на неделю – до 18 апреля. Решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.
 
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