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Лукашенко предложил переходить с газа на электричество
10.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси предлагает возмещать жителям республики часть расходов, если они используют электричество для отопления и приготовления пищи, передает телеканал «МИР 24».
Глава государства подчеркнул: электричество по сравнению с природным газом безопаснее и экономически выгоднее. И эта тема особенно актуально с учетом запуска Белорусской атомной станции.
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В Беларуси будут возмещать гражданам часть расходов, если они используют электричество для отопления и приготовления пищи.
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