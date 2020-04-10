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Лукашенко предложил переходить с газа на электричество

10.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси предлагает возмещать жителям республики часть расходов, если они используют электричество для отопления и приготовления пищи, передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком, если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся. Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще – переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на пять миллиардов кубометров меньше будем потреблять», – отметил президент страны Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: электричество по сравнению с природным газом безопаснее и экономически выгоднее. И эта тема особенно актуально с учетом запуска Белорусской атомной станции.



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В Беларуси будут возмещать гражданам часть расходов, если они используют электричество для отопления и приготовления пищи.
 
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