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В Беларуси растет число тех, кто попал в «пенсионную ловушку»

10.04.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Размер такой «пенсии» может быть ниже бюджета прожиточного минимума.

В прошлом году в Беларуси 72 тысячи человек получали социальные пенсии. Об этом сообщает Белстат. За последние три года количество получателей социальных пенсий выросло почти на 10 тысяч, пишет tut.by.

Социальные пенсии назначаются инвалидам, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям, потерявшим кормильца, тем, кто не имеет права на трудовую пенсию. В 2018 году было столько же, сколько и в 2019 — 72 тысячи человек. В 2017 году социальные пенсии получали 71 тысяча человек, а вот в 2016 году — 63 тысячи.

Размер социальных пенсий привязан к средней величине бюджета прожиточного минимума, которую пересматривают раз в квартал. Например, для инвалидов I группы и инвалидов с детства она составляет 110% БПМ, а для детей по потере кормильца — 85% БПМ. Бюджет прожиточного минимума сейчас равен 239,87 рублям.

Ранее в Минтруда рассказывали, что, по данным на 1 января 2020 года, в Беларуси насчитывалось почти 3,6 тысячи человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа. То есть это люди, попавшие в так называемую пенсионную ловушку. Социальную пенсию им начинают выплачивать позже общеустановленного пенсионного возраста: с 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В этом случае социальная пенсия равна половине бюджета прожиточного минимума, сейчас это чуть меньше 120 рублей.
 
 
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Размер такой «пенсии» может быть ниже бюджета прожиточного минимума.
 
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