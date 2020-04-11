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Поезд протаранил легковой Volkswagen на переезде под Волковыском

11.04.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поезд протаранил легковой Volkswagen на переезде под Волковыском

ДТП в Волковыском районе: поезд протаранил легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Трагедия произошла 11 апреля, около 14:00. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист состава не сумел избежать столкновения, в результате чего, поезд врезался в правую переднюю часть авто.


От полученных травм водитель автомобиля скончался, не доехав до больницы. В момент столкновения на заднем сидении авто также находились его 26-летняя жена и 2-летняя дочь. Они в результате столкновения практически не пострадали.

По информации правоохранителей, перед приближением поезда прозвучал соответствующий сигнал сигнализации. Причины и обстоятельства трагедии уточняются.


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ДТП в Волковыском районе: поезд протаранил легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Трагедия произошла 11 апреля, около 14:00....
 
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