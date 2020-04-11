Поезд протаранил легковой Volkswagen на переезде под Волковыском

Источник материала: ОНТ

ДТП в Волковыском районе: поезд протаранил легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Трагедия произошла 11 апреля, около 14:00. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист состава не сумел избежать столкновения, в результате чего, поезд врезался в правую переднюю часть авто.





От полученных травм водитель автомобиля скончался, не доехав до больницы. В момент столкновения на заднем сидении авто также находились его 26-летняя жена и 2-летняя дочь. Они в результате столкновения практически не пострадали.

По информации правоохранителей, перед приближением поезда прозвучал соответствующий сигнал сигнализации. Причины и обстоятельства трагедии уточняются.





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