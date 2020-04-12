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Светлое Воскресение Христово отмечают католики и протестанты

12.04.2020 08:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Светлое Воскресение Христово отмечают католики и протестанты

Торжественные богослужения минувшей ночью прошли во всех храмах. Зажегся знаменитый пасхал – символ победы жизни над смертью, а ровно в полночь раздались первые звуки благовеста. Колокола, которые молчали всю Страстную неделю, возвестили радостную весть – Христос Воскрес! 

Пасха – семейный праздник. Утром верующие, по традиции, собираются за столом, чтобы разделить трапезу с родными и близкими. В этот день завершается строгий пост, потому на столе много угощений и, конечно, главные символы – пасхальные яйца и куличи. Праздничные богослужения продолжатся и весь день. Для многих это важная традиция, но в этом году людей, особенно пожилых, просят встретить Светлое Воскресение дома в семейном кругу. Чтобы передать атмосферу праздника, Белтелерадиокомпания организует трансляции из костёлов Минска и Ватикана. Празднование Воскресения Христова не заканчивается – впереди у католиков – Светлая неделя.

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Теги: Минск
 
 
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Торжественные богослужения минувшей ночью прошли во всех храмах. Зажегся знаменитый пасхал – символ победы жизни над смертью, а ровно в полночь раздались первые...
 
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