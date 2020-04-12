Пасха напоминает людям о спасительной надежде – Лукашенко

"Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку", - говорится в поздравлении.





"Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше", отметил Лукашенко.





Он пожелал верующим "душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах".