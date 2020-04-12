ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пасха напоминает людям о спасительной надежде – Лукашенко

12.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан с Пасхой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку", - говорится в поздравлении.

"Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше", отметил Лукашенко.

Он пожелал верующим "душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан с Пасхой, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пастырское послание архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Пасху-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика