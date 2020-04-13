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ЕЛЕНА БОГДАН: РОСТ ЧИСЛА ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ — ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

13.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси — прогнозируемая тенденция. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Елена Богдан прокомментировала достаточно серьезный рост количества инфицированных. «Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что темпы заболевания будут увеличиваться», — констатировала она.

«На 300-400 человек в день последние несколько дней есть рост. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разный контингент населения», — обратила внимание Елена Богдан.

Замминистра добавила, что представители ВОЗ, которые работали в Беларуси в составе экспертной миссии, призвали белорусских коллег не успокаиваться. «Они говорили, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся», — сказала она.

БЕЛТА

 
 
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Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси — прогнозируемая тенденция. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра...
 
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