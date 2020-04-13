Управление по труду, занятости и социальной защите – об изменении режима рабочего времени в связи с эпидемиологической обстановкой

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой у некоторых нанимателей возникает необходимость временной приостановки работ или временного уменьшения их объема. Следствием данной проблемы является установление работникам неполного рабочего времени или предоставление по инициативе нанимателя отпусков без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, перевод работников на удаленный режим работы.

Следует обратить внимание, что изменение режима рабочего времени является изменением существенных условий труда, и производится по правилам ст.32 Трудового Кодекса Республики Беларусь с обязательным уведомлением работника не позднее чем за один месяц.

Внимание: 9 апреля 2020г. подписан Декрет Президента Республики Беларусь №1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», исключающий установление сокращенного срока ( 7 дней) предупреждения работника об изменении существенных условий труда.

Установление работнику неполного рабочего времени обязательно отражается в приказе нанимателя, с которым работник должен ознакомиться под роспись. В приказе указываются конкретные дни (часы) работы, которые работник должен отработать в течение рабочей недели (рабочего дня). Можно одновременно уменьшить и рабочий день, и рабочую неделю. Неполное рабочее время может устанавливаться на определенный срок и бессрочно. В трудовую книжку сведения о неполном рабочем времени не вносятся. Установление работникам неполного рабочего времени не лишает их права на отпуск. В случае, если переход на неполное рабочее время осуществляется по просьбе работника, он подает соответствующее заявление. Если инициатором является наниматель, он должен письменно уведомить об этом работника, т.к. это является изменением существенных условий труда. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда может повлечь его увольнение, при этом выплачивается выходное пособие в соответствии со ст. 48 ТК Республики Беларусь.

Наниматель также имеет право использовать иные варианты оформления отсутствия работника на работе, например, оформление социальных или трудовых отпусков. Социальный отпуск (в связи с необходимостью временной приостановки работ без сохранения или с частичным сохранением заработной платы) наниматель вправе предоставить работнику с его согласия, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. Продолжительность такого отпуска суммарно не должна превышать 6 календарных месяцев в течение календарного года согласно ст.191 ТК Республики Беларусь. Условием предоставления данного отпуска является согласие работника, которое целесообразно получить в письменной форме путем согласительной подписи работника на приказе нанимателя.

Временное отсутствие работы по причине производственного или экономического характера признается в трудовом законодательстве простоем. Срок простоя может быть не более 6 месяцев (статья 34 ТК Республики Беларусь).

Простой может быть разным по сроку: отдельные дни недели, отдельные дни месяца, несколько месяцев и др. Учет времени простоев должен осуществляться на основе соответствующих документов, позволяющих осуществлять точный учет потерь рабочего времени. Оплата времени простоя производится на основании приказа (распоряжения) нанимателя. Наниматель, при наличии у него возможности, может перевести работника на время простоя на другую работу. Временный перевод в связи с простоем должен осуществляться с учетом профессии, специальности, квалификации, должности работника на все время простоя у того же нанимателя и на срок до одного месяца к другому нанимателю, но в той же местности. В случае, если наниматель не имеет возможности перевести работника, находящегося в вынужденном простое, на другую работу, ему гарантируется оплата в размере не ниже 2/3установленной тарифной ставки (оклада) (ст.71 ТК Республики Беларусь). В трудовую книжку работника запись о временном переводе на другую работу в связи с простоем не вносится.

В рамках действующего законодательства оформление удаленной работы возможно только через введение условия о работе на дому или о дистанционной работе (такой вид работы возможен для тех, кто в процессе выполнения должностных обязанностей использует информационно-коммуникационные технологии). Установление удаленного режима работы сотруднику расценивается как изменение существенных условий труда, которое должно быть обосновано производственными, организационными или экономическими причинами, в том числе и в целях предотвращения распространения вирусных заболеваний.

И.А. Пашко,

заместитель начальника отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома.