Заходите в студотряд!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каменецкий районный штаб студенческих отрядов приглашает всех желающих записаться в студотряд. За дополнительной информацией обращаться в Каменецкий РК ОО «БРСМ» по телефону: 2-29-86. ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУДОУСТРОЙСТВА через штаб трудовых дел БРСМ: бесплатное прохождение медицинского осмотра; содействие штаба в ускоренном (без очередей) прохождении медицинского осмотра; контроль за соблюдением прав трудящихся студентов; только официальное трудоустройство; увеличение заработной платы (за счет освобождения работника студенческого отряда от уплаты подоходного налога); финансирование досуговой деятельности в студотрядах. Желающим записаться в студотряд необходимо заполнить анкету, которая размещена в группе: «Молодежь Каменца|БРСМ» «ВКонтакте».