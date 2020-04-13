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Заходите в студотряд!
13.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Каменецкий районный штаб студенческих отрядов приглашает всех желающих записаться в студотряд. За дополнительной информацией обращаться в Каменецкий РК ОО «БРСМ» по телефону: 2-29-86. ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУДОУСТРОЙСТВА через штаб трудовых дел БРСМ: бесплатное прохождение медицинского осмотра; содействие штаба в ускоренном (без очередей) прохождении медицинского осмотра; контроль за соблюдением прав трудящихся студентов; только официальное трудоустройство; увеличение заработной платы (за счет освобождения работника студенческого отряда от уплаты подоходного налога); финансирование досуговой деятельности в студотрядах. Желающим записаться в студотряд необходимо заполнить анкету, которая размещена в группе: «Молодежь Каменца|БРСМ» «ВКонтакте».
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Каменецкий районный штаб студенческих отрядов приглашает всех желающих записаться в студотряд. За дополнительной информацией обращаться Сообщение Заходите в...
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