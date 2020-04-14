Ученые рассказали, какая каша помогает справиться с бессонницей

Источник материала: ОНТ

Японские ученые провели исследование и пришли к выводу, что рисовая каша обладает необычным свойством – она способствует качественному сну, сообщает журнал PLoS ONE.

В ходе эксперимента выяснилось, что люди, которые поужинают блюдом из риса, могут избавиться от бессонницы. Снотворный эффект каши объясняется следующим образом: рис стимулирует в организме выработку триптофана. Это аминокислота, которая вызывает чувство сонливости. В головном мозге данная кислота трансформируется в серотонин, а затем в мелатонин, вызывающий сон.

Исследователи проанализировали данные медосмотров около 2 тысяч мужчин и женщин, в частности, параметры качества сна: необходимое для засыпания время, продолжительность и полноценность сна, использование лекарств, самочувствие после отдыха.

Оказалось, что самые лучшие показатели у тех, кто регулярно ест рис. Также ученые выяснили, что употребление на ужин макарон и лапши наоборот провоцирует бессонницу.

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