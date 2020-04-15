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Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

15.04.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Завершают разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19 в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых американских штатах жители смогут вернуться к привычной жизни уже в ближайшие недели.

Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

Такой сценарий развития событий не исключает Дональд Трамп. Американский лидер также считает, что в стране необходимо поскорее возобновить спортивные мероприятия, которые на фоне пандемии вынужденно приостановили.

Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире.

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Отметим, Еврокомиссия разработала и озвучила критерии для отмены карантина в ЕС. Рекомендации странам во время видеоконференции представила ее глава Урсула фон дер Ляйен.

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Новости США. Завершают разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19 в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых американских штатах жители...
 
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