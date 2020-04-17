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«Шульгин избивал меня до фиолетового цвета и запирал в собачьем вольере зимой». Что пережила певица Валерия

17.04.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодняшнюю именинницу — певицу Валерию — часто обвиняют в «улучшайзинге»: то пластические операции приписывают, то изнурительные диеты, то злоупотребление фотошопом. Не уверены насчет последних двух пунктов, но, судя по старым фото, к помощи хирургов артистка точно не прибегала. И выглядит она так хорошо, потому что наконец пришла к гармонии.


Валерия тоже поучаствовала во флешмобе платье-подушка

Однако путь к счастливой жизни у Валерии был непростым: ей пришлось пройти через предательства, побои и даже выкидыш. О том, как складывалась жизнь артистки до пресловутого «happy ever after», — в нашем материале.

Неудачный брак

Со своим первым супругом, музыкантом Леонидом Ярошевским, Валерия познакомилась, еще будучи школьницей. Композитор заметил ее выступление на саратовском вокальном конкурсе — и ни минуты не раздумывая, отправился за девушкой в ее родной город Актарск. Где, несмотря на недовольство мамы Валерии (та мечтала, что дочь станет учителем истории), уговорил юную артистку стать солисткой его музыкального ансамбля.


Так Валерия поступила на заочное в Гнесинское училище и уехала вместе с будущим мужем в Саратов. Поначалу коллеги по ансамблю жили раздельно, позже съехались и стали соседями. А потом внезапно поняли, что их отношения вышли за рамки соседских.

«Свадьба была скромная, гуляли в квартире, — вспоминает Ярошевский. — Родители, музыканты. Я купил розы, надел выходной костюм и пошел делать предложение руки и сердца. Все произошло на удивление легко и быстро: и мама не возражала, и Алла (настоящее имя Валерии. — Прим. LADY) была согласна».


Валерия с первым мужем

Спустя 4,5 года этот союз распался. Леонид, который мечтал сделать из своей жены звезду всесоюзного масштаба, так и не смог справиться с этой задачей. Зато вывести Валерию на музыкальный олимп удалось молодому и перспективному продюсеру Александру Шульгину. Он и стал причиной семейного разлада: по словам Ярошевского, Валерия изменила ему с Шульгиным, и он, не выдержав стресса, попытался покончить жизнь самоубийством.

«Это было какое-то театрализованное представление, — считает Валерия. — Было выпито какое-то количество снотворных таблеток. Ну, может, он просто пьяный был? У меня это вызвало почти отвращение. Мало того что это реакция слабого человека, так еще и в такой форме. Это было финальной точкой».

После расставания с супругой Леонид Ярошевский уехал в Европу: поначалу он строил музыкальную карьеру в Австрии, а в начале двухтысячных перебрался на запад Германии. Но стать известным музыкантом у Ярошевского так и не вышло. Возможно, именно поэтому спустя столько лет Леонид решил заработать известность другим способом: он написал скандальную книгу о бывшей жене и слил ее в Сеть.

«Она с самого начала расчетливо строила свою карьеру, совмещая приятное с полезным. Я стал трамплином в ее будущее, и она меня, трамплин, очень жестко использовала», — заявил Ярошевский.

Валерия, впрочем, молчать не стала. И ответила экс-супругу в таком же нелестном тоне.

«Безвольный, бесхарактерный… Милый Леня, который, к сожалению, не смог вырасти в настоящего мужчину. Это был юношеский брак. Я действительно чувствовала к нему только жалость. Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине, чтобы он сейчас ни писал в свое оправдание, — высказалась певица и отметила, что книгу Леонид написал из-за бедственного финансового положения. — До того момента, как он стал все это говорить, он был моей первой любовью, а теперь я считаю его своей первой ошибкой».

Побег от Шульгина

По словам Валерии, Александр Шульгин с самого начала их отношений казался «сложным человеком». Например, после съемок одного из клипов певицы он потребовал с возлюбленной 500 долларов за разбитую в процессе машину (Валерия случайно въехала в осветительный столб). Артистке даже пришлось одалживать деньги, чтобы рассчитаться за свой проступок.


Валерия и Александр были красивой парой, но о том, что происходило за закрытой дверью, мало кто знал

Однако тогда, похоже, певицу это не смутило. Или же она рассчитывала на «стерпится — слюбится». Но чуда не произошло.

Как позже рассказывала Валерия, второй супруг начал поднимать на нее руку во время первой беременности — то есть еще на старте их семейной жизни. Иосиф Пригожин даже утверждал, что на одном из выступлений Валерия пела с выбитой челюстью.

«Вот если вы посмотрите „Песню года — 94“ или „96“, я не помню, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — утверждает продюсер.

Правда, по видео с того концерта убедиться в правдивости слов Пригожина не получилось: то ли артистка отлично загримирована, то ли «Песня года» не та.

Терпение Валерии подошло к концу, когда она ждала третьего ребенка. Певица даже решила сбежать от мужа в больницу.

«Я ждала третьего ребенка, Сеню. А Саша словно нарочно задался целью сделать наше совместное проживание невыносимым. Я пришла в обычную женскую консультацию, по месту прописки, на Пролетарке, и притворилась, что, мол, с сердцем нехорошо, — делится она. — Хотя на самом деле беременность протекала нормально. Меня положили в кардиологический роддом на сохранение. Я пролежала там месяц. Четыре человека в палате. Одна ванная на всех, в дальнем конце коридора. И та работала два дня в неделю. Не знаю, как я все это вынесла».

Из роддома Валерию забирали «чужие люди». Несмотря на уговоры супруга, домой она так и не вернулась — напротив, забрала у него старших детей и переехала к маме.

«Я так рада, что не поддалась в очередной раз на посулы и обещания Шульгина, добилась развода, — говорила она. — Ведь раньше я не имела права голоса. Даже видя, что муж портит детей, делает совершенно недопустимые вещи — допустим, берет двухлетнюю Аню на дискотеку, заканчивающуюся далеко за полночь, или будит их в четыре утра, чтобы послушали его новую песню, — я была бессильна ему помешать. Тут же последовала бы оплеуха. На глазах у детей! Муж и без того избивал меня до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере зимой, постоянно и изощренно унижал, оскорблял».

По словам Валерии, Шульгин не интересуется жизнью своих детей — впрочем, как и они — его. Сама певица также предпочитает не знать, чем занимается ее экс-супруг.

«Я стерла его ластиком из своей жизни, — утверждает она. — Детям он неинтересен, да и они ему тоже. Это взаимная незаинтересованность. Дети выросли без него. Он не помогал, не проявлял себя никоим образом».

Несмотря на столь негативный опыт, Валерия нашла в себе силы жить дальше.

«Ошибиться может кто угодно, — замечает артистка и говорит, что даже у такой истории есть положительные стороны. — Из неудачного брака вышла с тремя потрясающими детьми. Роптать не на что, так как не дала проникнуть кошмару в свою жизнь. Десять лет отношений с Шульгиным закалили. Помог стойкий характер».

Единственное, что огорчает Валерию, — то, что ее по-прежнему считают «продуктом Шульгина».


«Мне обидно, когда я слышу, что Валерию, мол, „сделал“ Шульгин. Не было бы Шульгина, был бы кто-то другой», — считает она.

Настоящее счастье

После ухода от Шульгина — не только мужа, но и продюсера — Валерия попала под крыло к Иосифу Пригожину. Пригожин проявил интерес к артистке сразу же, однако начинать новые отношения Валерия не спешила. Но Иосиф был настойчив и вместе с тем максимально деликатен. И сердце певицы оттаяло.


«Он сделал все возможное, чтобы я не отходила от него, — признается артистка. — При этом я совершенно не планировала никаких романтических отношений и была сыта продюсерами по горло. Но его чувства настолько переливались через край, что не заразиться ими было просто невозможно. Это был девятый вал, который накрыл всю мою жизнь и понес ее в совершенно другом направлении».

Совместных детей у супругов нет. Пару лет назад выяснилось, что в начале отношений пара ждала сына, однако случился выкидыш.

«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна. Произошло отторжение плода. Пережили мы это, как всегда, в работе, на следующий день мне нужно было лететь на гастроли», — рассказала исполнительница. С тех пор детский вопрос в семье не поднимается.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 16 лет. По словам певицы, живут супруги душа в душу, хотя не обходится и без ссор.

«Мы можем поругаться по рабочим моментам, из-за каких-то мелочей, — честно признается она. — Иногда Иосифа слишком много. Он очень громкий, и когда приходит домой, то занимает все пространство нашей большой квартиры. Но мы давно привыкли друг к другу, срослись на энергетическом уровне».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 27 Фев 2020 в 10:55 PST

Похоже, третий раз у Валерии действительно «на счастье»: в браке с Пригожиным она чувствует себя абсолютно гармонично.

«Здорово быть любимой! Муж как смотрел восторженным взглядом в момент знакомства, так и продолжает до сих пор. Позавчера выходили из машины, и он произнес: „Не верю, что это моя женщина!“. Идиллия не круглосуточная, бывают конфликты. Но отношение супруга все перекрывает. Что-то в нашей жизни хорошее произошло — так Йося тут же звонит друзьям, рассказывает, закидывает ссылками на песни и фотографии. Окружающие, конечно, уже с иронией к этому относятся и даже подшучивают. Ну вот так он видит мир — через призму меня», — делится она.

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодняшнюю именинницу - певицу Валерию - часто обвиняют в «улучшайзинге»: то пластические операции приписывают, то изнурительные диеты. Но, судя по старым фото, к...
 
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