Белоруска стала одной из победительниц самого престижного фотоконкурса в мире

TUT.BY Татьяна Ткачева родилась в городском поселке Краснополье Могилевской области. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «культуролог-исследователь». В фотографии — с 2015 года. Теперь работает в газете «Звязда», пишет





Окончила Академию документальной фотографии и фотожурналистики Fotografika в Санкт-Петербурге (2016). Выставки проходили в России, Литве, Грузии, Беларуси.





Работы публиковались в «Такие дела», The Guardian, Spiegel Online, Ostpol Magazine, Lenta.ru, Bird in Flight, TUT.BY и других СМИ.









Фото: Татьяна Ткачева, worldpressphoto.org

Проект Татьяны Ткачевой посвящен абортам. Его истоки — в личной истории фотографа. По словам Татьяны, мама забеременела ею, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС. Женщина жила в городском поселке Краснополье на юго-востоке Беларуси, но не хотела делать аборт и поэтому на некоторое время уехала в Грузию. Но когда через некоторое время снова забеременела, то решилась на аборт — боялась последствий от аварии.

— Я ни в коем случае ее не обвиняла, но я ей задавала такие вопросы: «Ну почему ты так сделала? У меня был бы брат или сестра…» И этими вопросами я неосознанно ее обижала, что поняла уже потом, когда работала над этим проектом, — говорила Ткачева в интервью «Настоящему времени».

В разное время фотограф слышала и другие истории об абортах. Но при этом понимала, что публично высказывается кто угодно, но только не сами женщины.

— [В Краснополье] женщина всегда была виновата: ты не так танцуешь на школьных вечерах, родила рано или поздно, замужем ты или нет — все равно виновата. (…) Я не собиралась агитировать за аборты. Но было важно, чтобы истории женщин были услышанными, — комментировала она Deutshe Welle.







Фото: Татьяна Ткачева, worldpressphoto.org

Задумав проект, Татьяна начала поиски героинь. После четырех месяцев неудач она решила изменить стратегию: сфотографировала свою маму как героиню будущего проекта и выложила эту фотографию в фейсбуке. После этого ей сами написали все героини.

Как признавалась в интервью Ткачева, она сразу не говорила женщинам, что будет их снимать.

— Писала каждой героине личное письмо, мы встречались, устанавливали визуальный контакт, я записывала их истории. И потом объясняла, что хочу сделать фотографии. С некоторыми встречалась один раз, с некоторыми — несколько раз. С последней героиней проекта, которую зовут Диана, был только один шанс — 15 минут, чтобы ее снять.









Фото: Татьяна Ткачева, worldpressphoto.org

В фотопроекте Татьяны вы не увидите лиц героинь.

— Только одна или две героини были не против показать свое лицо, но я понимала, какие комментарии будут после публикации, и хотела их обезопасить, — рассказывала Ткачева. — К тому же это именно то, как общество смотрит на женщину, — неважно, сделала она аборт или нет.

Все снимки белоруска делала дома у героинь, там, где они чувствовали себя максимально защищенными.

— Так получилось, что везде они практически возле окна, — добавляет Татьяна. — Это тоже, наверное, какой-то символ, какая-то метафора будущего, которое у них, безусловно, есть — и каждая сама выберет, каким оно будет.

Спустя неделю интенсивной работы Ткачева заболела и остановила проект на полтора месяца.

— Гэта вельмі цяжкая тэма, — признавалась белоруска «Радыё Свабода». — Калі працуеш з ёй, у цябе шмат гераінь, ты слухаеш іх гісторыі, і ты — ва ўсякім выпадку я — яшчэ не навучылася аддзяляць. Не магла больш гэтага слухаць. Дзікае пачуццё несправядлівасці. Быццам бы ўсё проста, быццам бы ў нас яны [аборты] не забароненыя, разумееш, але чамусьці самі людзі ўсё ўскладняюць.









Фото: Татьяна Ткачева, worldpressphoto.org

Повлиял ли фотопроект на судьбы героинь Татьяны?

— Одна героиня (в проекте ее зовут Алина), когда мы с ней встречались, была как раз на стадии развода со своим мужем, который ее насиловал — и она беременела, вспоминала Ткачева. — Как раз за это время, пока я готовила этот проект, ее снимала и выпускала проект, она с ним развелась, и у нее появился новый человек, и она смогла начать новую жизнь со своим новым мужем. Конечно, участие в этой истории не стало основным моментом, почему она так поступила, но мне кажется, для нее было важно рассказать об этом, такую точку поставить. Наши разговоры с героинями были похожи на такой сеанс психотерапии. Я рада, что эта история стала ее прошлым.





