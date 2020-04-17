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Проморолик о гастротуризме сняли в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма. Это направление – приоритетное в новой отраслевой госпрограмме.
Большое внимание в ней и грамотному продвижению. Примером может послужить серия роликов о нашей стране, которую представило Национальное агентство по туризму. Первый посвящён гастротуризму.
Драники, мачанка, полендвица, хворост, мороженое из васильков, берёзовик – четыре минуты о том, какая Беларусь на вкус. Сейчас готовятся к выпуску ещё три ролика. Их посвятят экологическому, культурно-познавательному туризму, а также сити-брейкам. В этом ролике расскажут о возможностях короткого отдыха в Минске и областных центрах.
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В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма. Это направление – приоритетное в новой отраслевой госпрограмме. Большое внимание в ней и грамотному...
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