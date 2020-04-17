Проморолик о гастротуризме сняли в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма. Это направление – приоритетное в новой отраслевой госпрограмме.

Большое внимание в ней и грамотному продвижению. Примером может послужить серия роликов о нашей стране, которую представило Национальное агентство по туризму. Первый посвящён гастротуризму.

Драники, мачанка, полендвица, хворост, мороженое из васильков, берёзовик – четыре минуты о том, какая Беларусь на вкус. Сейчас готовятся к выпуску ещё три ролика. Их посвятят экологическому, культурно-познавательному туризму, а также сити-брейкам. В этом ролике расскажут о возможностях короткого отдыха в Минске и областных центрах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram