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Volvo ускорит разработку систем автопилотирования для своих будущих моделей

17.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volvo станет владельцем одной из новых компаний, основная задача которой будет заключаться в разработке и коммерческой реализации программного обеспечения для систем автономного управления автомобилем.


Новая дочерняя структура Volvo будет образована в результате разделения на две части компании Zenuity, занимающейся разработкой программного обеспечения для систем помощи водителю и систем автопилотирования. В настоящее время Zenuity это предприятие, владельцами которого в равных долях являются Volvo и Veoneer, которая является поставщиком оборудования безопасности для автомобильной индустрии. Новое соглашение предусматривает, что под управление Volvo переходит операционная деятельность и сотрудники, базой для которых являются шведский Гетеборг и Шанхай в Китае. Операционная деятельность и коллективы в Германии и США перейдут под управление Veoneer.

Часть Zenuity, переходящая в собственность Volvo, сконцентрирует свою деятельность на разработках программного обеспечения беспилотного автономного управления на автомагистралях, которое будет внедрено на автомобилях нового поколения, создаваемых на масштабируемой платформе SPA2. Отмечается, что новая компания будет вести отдельную от материнской компании деятельность и иметь собственные каналы распространения.

Начало деятельности новой компании запланировано на второй квартал текущего года.

 
 
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Volvo станет владельцем одной из новых компаний, основная задача которой будет заключаться в разработке и реализации программного обеспечения для систем...
 
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