Американец пошутил, что в него ударит молния, и тут же рухнул на землю

Источник материала: Tut.by

Гаваец снимал на видео шторм и пошутил, что может стать жертвой молнии, а через пару секунд его настиг электрический разряд. Это попало на камеру, но к счастью жертва стихии отделалась легким испугом. Шутка у него получилась так себе, а вот предсказание — очень точное, пишет medialeaks.

Омаюйнююз Пуни, охранник одного из отелей гавайского города Гонолулу, поднялся на крышу 41-этажного здания во время своего обхода и, увидев надвигающийся шторм, не смог сдержаться и стал снимать природное явление на телефон.

Запись он транслировал на своей странице в фейсбуке, и зрителей ждал очень неожиданный поворот.

— Я на крыше с зонтом, меня, должно быть, ударит молнией, — смеясь сказал охранник, показывая людям непогоду.

Мужчина успел произнести еще пару фраз, а потом его телефон как будто сделал сальто, успев заснять яркую в вспышку в небе.

— Черт, меня ударило молнией. Это была самая тупая вещь, которую можно было сделать, — сказал он.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в фейсбуке с комментарием:

— Вот что не нужно делать, когда работаешь на крыше в Вайкики.

Фейл Омаюйнююза вышел таким эпичным, что про него даже снял сюжет местный новостной канал. Мужчина рассказал журналистам, что его, вероятнее всего, ударило молнией не напрямую, поэтому он и жив до сих. Но ощущения, которые он испытал, запомнятся ему надолго.

— Ни с того ни с сего я просто упал. Я почувствовал, что мои руки просто сжимаются, а голова горит огнем, вот и всё. Постучите по дереву, я всё еще жив, — сказал он.