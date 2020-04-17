ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Американец пошутил, что в него ударит молния, и тут же рухнул на землю

17.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гаваец снимал на видео шторм и пошутил, что может стать жертвой молнии, а через пару секунд его настиг электрический разряд. Это попало на камеру, но к счастью жертва стихии отделалась легким испугом. Шутка у него получилась так себе, а вот предсказание — очень точное, пишет medialeaks.

Омаюйнююз Пуни, охранник одного из отелей гавайского города Гонолулу, поднялся на крышу 41-этажного здания во время своего обхода и, увидев надвигающийся шторм, не смог сдержаться и стал снимать природное явление на телефон.

Запись он транслировал на своей странице в фейсбуке, и зрителей ждал очень неожиданный поворот.

— Я на крыше с зонтом, меня, должно быть, ударит молнией, — смеясь сказал охранник, показывая людям непогоду.

Мужчина успел произнести еще пару фраз, а потом его телефон как будто сделал сальто, успев заснять яркую в вспышку в небе.

— Черт, меня ударило молнией. Это была самая тупая вещь, которую можно было сделать, — сказал он.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в фейсбуке с комментарием:

— Вот что не нужно делать, когда работаешь на крыше в Вайкики.

Фейл Омаюйнююза вышел таким эпичным, что про него даже снял сюжет местный новостной канал. Мужчина рассказал журналистам, что его, вероятнее всего, ударило молнией не напрямую, поэтому он и жив до сих. Но ощущения, которые он испытал, запомнятся ему надолго.

— Ни с того ни с сего я просто упал. Я почувствовал, что мои руки просто сжимаются, а голова горит огнем, вот и всё. Постучите по дереву, я всё еще жив, — сказал он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Затянуть пояса и бороться с COVID-19. Какие резервы есть у Беларуси на «черный» день?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика