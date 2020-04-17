Счет идет на сотни: в каких городах страны и в каких объемах вскоре появится коммунальный транспорт на электрическом ходу

Источник материала: Вороновская газета





Роза электрических ветров

Совсем недавно городской электротранспорт считался экзотикой и вызывал у скептиков немало вопросов. Сейчас по улицам наших городов курсирует около 1800 единиц техники с приставкой «эко»: электробусы, трамваи, классические троллейбусы и троллейбусы на автономном ходу… И это не предел! Скоро вводится в эксплуатацию БелАЭС в Островце , благодаря которой электроэнергия станет источником топлива. Тренд понятен. В условиях сильной загазованности воздуха в крупных населенных пунктах электротранспорт становится глотком свежего воздуха. Его закупают и выводят на постоянные маршруты, создают под него специальную инфраструктуру и предлагают решения в области энергообеспечения. А что дальше? Сейчас в стране разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический. Сделать это планируется до 2025 года. Корреспондент «Р» узнала, какие еще шаги делаются в этом перспективном направлении.





Зеленый в моде

Без сомнения, мир поразила электробусная лихорадка. Уже не первый год крупные города планеты стремятся по меньшей мере протестировать на своих улицах модный вид транспорта. Электробусы и бесконтактные троллейбусы стали драйвером транспортно-экологической революции. И наша страна значительно продвинулась в этом направлении. Переход на электротранспорт — процесс небыстрый, он может затянуться на десятилетия. Но обеспечить «электрические» решения для коммерческого транспорта сегодня проще, чем для транспорта личного: маршруты предсказуемы, средний пробег высокий, существует развитая инфраструктура. Главный конструктор «Белкоммунмаша» Олег Быцко уверен, что скоро мы станем свидетелями знакового периода в нашей истории, когда электротранспорт из предмета роскоши превратится в достойного конкурента дизельных аналогов:

— Электротранспорт — самый быстрорастущий сектор. Сегодня мировой тренд — отказ от двигателя внутреннего сгорания в пользу электродвигателя. Развитие электротранспорта всегда было философией нашего предприятия. Наши троллейбусы работают во всех областных городах и в Бобруйске, трамвайные вагоны — в Минске, Витебске, Новополоцке. В 2016 году начали выпуск электробусов. Мы первыми в странах СНГ наладили их серийное производство, а Минск стал первой столицей СНГ, в которой был организован регулярный маршрут электробусов.

Сейчас этот вид городского транспорта действует только в Минске. По столице пассажиров возят 80 электробусов. Еще 1 электробус приобрел МТЗ, 3 единицы — БЕЛАЗ в Жодино для перевозки своих работников.

— Троллейбус с автономным ходом или, как его многие называют, электробус с динамической зарядкой, эксплуатируется практически во всех областных центрах, — продолжает Олег Быцко. — Они есть в Минске, Гродно, Витебске, Гомеле… Всего 16 единиц. Нет их пока только в Бресте и Могилеве. Мы ожидаем, что с вводом в эксплуатацию БелАЭС электрический транспорт существенно расширит свою географию.

Посчитав экономическую эффективность эксплуатации электротранспорта вместо автобусов с дизельными двигателями, «Белкоммунмаш» как ключевой поставщик электротранспорта для внутреннего рынка страны выступил с предложением включить в разрабатываемую программу развития электротранспорта пункт, который обяжет города с населением более 50 000 человек постепенно внедрять электробусные маршруты. Внедрять в таких городах троллейбусные маршруты нецелесообразно, поскольку это требует значительных капиталовложений в инфраструктуру. Электробус в тех исполнениях, в которых его предлагает «Белкоммунмаш», за приемлемые деньги можно внедрить практически в любом городе страны.





На любой вкус

Пока не утверждена программа развития электротранспорта, каждая область принимает решение о закупке новой техники самостоятельно, исходя из возможностей своего бюджета. С принятием документа процесс обновления парка городского пассажирского транспорта за счет электрического получит необходимый толчок. Похожая программа уже работала. Благодаря ей с 2009 по 2015 год в регионах появилось много новых троллейбусов и трамвайных вагонов. Олег Быцко уверен, что с принятием новой программы количество городов, в которых есть пассажирский электротранспорт, увеличится:

— Сегодня мы закрываем всю линейку наземного городского транспорта, который используется в городах. Мы делаем как классические троллейбусы, так и троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые могут расширить троллейбусные маршруты без создания дополнительной инфраструктуры и вложений в нее. Мы предлагаем и трамвайные вагоны с автономным ходом. Такой проект обсуждался в Новополоцке. С целью экономии мы предложили развивать трамвайную инфраструктуру в городе без создания дополнительной контактной сети, прокладывая только рельсы.







Ну и, конечно, электробусы!

Изящные и красивые, они стали отличным экологическим решением для крупных городов. Самая популярная модель — с экспресс-зарядкой. Это наиболее экономически эффективная технология перевозки пассажиров и зарядки электробусов. Поскольку батарея небольшой емкости, ее масса и размеры меньше. Это позволяет сохранить ту же пассажировместимость, что и в классическом троллейбусе или автобусе. Заряжается электробус на конечных пунктах маршрута за 5—7 минут, укладываясь в технологический перерыв, который есть у водителя между рейсами. Существующего электробуса с экспресс-зарядкой хватает на 25 километров. Протяженность самого длинного городского маршрута в Минске — 23 километра.





Мысли на перспективу

Сейчас в Гомеле проходит опытную эксплуатацию гибридный автобус. Помимо двигателя внутреннего сгорания, в нем есть электромотор и буферный электрический накопитель, благодаря которым машина более экономичная. Гибридный автобус сперва протестировали в Минске, провели работу над ошибками и усовершенствовали его. По результатам эксплуатационных испытаний в Гомеле рассчитывают выйти на экономию топлива до 25 процентов. По предварительным подсчетам, разница в стоимости гибридного автобуса и классического за счет экономии топлива компенсируется за 4 года.

Олег Быцко имеет свое понимание того, как должны и могут развиваться технологии в области пассажирских перевозок:

— Мы учитываем опыт наших коллег из Евросоюза, следим за тенденциями в мире. Есть задумки сделать автобус, где будет задействован двигатель с использованием водорода в качестве топлива. В Польше принята программа по развитию заправочной инфраструктуры для водородной техники. Это направление активно развивается в Великобритании и Канаде. Некоторые европейские производители уже создали первые образцы водородной техники и приступили к опытной эксплуатации. Мы тоже рассматриваем этот вариант, но пока с прицелом на европейский рынок.





Не исключено, что однажды автобусы на водороде понесутся по улицам, скажем, Борисова или Молодечно. Преимуществ у такой техники масса! Во-первых, необходимого расстояния пробега можно достичь даже при разовой заправке. Во-вторых, в странах с развитой химической промышленностью водород — побочный продукт химической реакции. Его много, он дешевый и экологичный. Пока это отдаленная перспектива, а что сейчас?

Олег Быцко говорит о задумке сделать грузовой электромобиль для доставки товаров в торговые сети городов:

— Автомобиль приезжает в логистический центр. Пока его загружают товарами и формируют маршрутный лист, он заряжается. Мы посчитали: пробеги таких электромобилей составляют до 200 километров в сутки, необходимая грузоподъемность — около 10 тонн. Учитывая это, можно рассчитать необходимый заряд батареи. Мы провели переговоры с одним из крупных ретейлеров. Они высказали заинтересованность в приобретении грузовиков с электродвигателями. В ближайшее время согласуем техническую часть и займемся разработкой.

Жить чище

Беларусь стала полноправной стороной Парижского соглашения по климату первой из стран СНГ и 30-й в мире. Страна взяла на себя обязательства к 2030 году на 28 процентов уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. В соответствии с требованиями соглашения страна представит свой второй национально определяемый вклад, содержащий еще более амбициозные обязательства. Правительством утвержден план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения по климату.





А еще мы стремимся стать низкоуглеродной страной. Направления низкоуглеродного развития определятся запланированной к разработке на 2022 год стратегией долгосрочного развития государства с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В числе возможных мер для достижения этой цели — более широкое использование возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективного жилья, развитие электротранспорта, внедрение в экономику низкоуглеродных и безуглеродных технологий, введение углеродного налога и создание национального углеродного рынка. Страна приняла решение о развитии электротранспорта как национального приоритета, принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу.

Консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Наталья Клименко объяснила:

— Выбросы автомобилей опасны прежде всего тем, что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра незначительна, поэтому газы плохо рассеиваются. Это воздух, которым мы дышим. Доля выброса загрязняющих веществ от транспорта в целом по стране остается высокой, выбросы от мобильных источников в 2019 году составили 775,8 тысячи тонн. Из них 72 процента приходится на автомобильный транспорт. В Минске доля автотранспорта в общем объеме выбросов от мобильных источников составляет почти 89 процентов.

Переход к использованию электротранспорта способствует существенному снижению выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По информации, опубликованной в СМИ, количество электромобилей в стране на начало этого года составляло 350 единиц, 200 из них эксплуатируются в Минске. В связи с принятием Указа № 92 «О стимулировании использования электромобилей» ситуация будет меняться к лучшему. На сегодня благодаря реализации Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей условия для использования электромобилей в стране уже имеются.

Электробудущее

Гродно стал первым белорусским городом, где запустили маршрут полностью на бесконтактных троллейбусах, которые могут на определенные расстояния перемещаться на энергии аккумуляторов без привязки к контактной сети. Их можно считать ступенью между классическим троллейбусом и электробусом, который вообще обходится без контактной сети.

— Пять новых машин «Белкоммунмаша» пополнили наш парк в 2017 году, — говорит заместитель директора Гродненского троллейбусного управления Андрей Эйсмонт. — Новое транспортное решение оказалось успешным, и мы закупили еще 10 новых бесконтактных троллейбусов.

Вслед за Гродно троллейбусы с автономным ходом появились на улицах Гомеля и Витебска. В январе начались поставки в Минск. Всего столица на первом этапе закупила 70 троллейбусов с автономным ходом. С такими троллейбусами в новых микрорайонах можно продлевать маршруты без необходимости строить контактную сеть, дополнительные тяговые подстанции, которые требуют серьезных финансовых вложений. Автономный ход рассчитан на 15 километров без подзарядки.

Витебский горэлектротранс первым в стране приобрел два бесконтактных троллейбуса с «гармошкой». «Белкоммунмаш» раньше таких троллейбусов не производил, модель впервые появилась в Витебске. Автономный ход в новинке увеличен до 20 километров (у прежних моделей он был 15 километров). Сочлененный троллейбус на автономном ходу курсирует по маршруту № 12 — с железнодорожного вокзала в Билево. В этом году горэлектротранс планирует купить еще 13 троллейбусов на автономном ходу.

В крупных городах Минской области для улучшения экологической ситуации также есть планы заменить автобусы с двигателем внутреннего сгорания на электробусы. В марте называлась цифра 110 электробусов: в Солигорск — 40, в Слуцк — 15, в Борисов — 20, в Молодечно — 20, в Жодино — 15. А как дела обстоят сейчас? В «Миноблавтотрансе» сказали, что пока предприятие взяло в этом вопросе паузу. Просчитывается экономическая целесообразность такого решения, изучается возможность применения электробусов в райцентрах.

В стране понимают, что электрический общественный транспорт — это будущее, и готовы перейти на него. Все необходимые технологии, контактные сети и инфраструктура для этого есть. Ожидается, что переход от дизельных автобусов к электробусам станет отличным решением городских транспортных и экологических проблем.

СБ