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Стартовал 5-й тур ЧБ Беларуси по футболу. Расписание матчей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 апреля стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 апреля состоятся очередные матчи.
В Бобруйске сыграют «Белшина» и «Смолевичи», на стадионе «Строитель» в Солигорске сойдутся футбольные клубы «Шахтер» и «Слуцк».
Завершится 5-й тур в субботу, 18 апреля, сразу четырьмя встречами.
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Новости Беларуси. 16 апреля стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 апреля состоятся очередные матчи. В...
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