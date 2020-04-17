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Стартовал 5-й тур ЧБ Беларуси по футболу. Расписание матчей

17.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 апреля стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 апреля состоятся очередные матчи.

В Бобруйске сыграют «Белшина» и «Смолевичи», на стадионе «Строитель» в Солигорске сойдутся футбольные клубы «Шахтер» и «Слуцк».

Стартовал 5-й тур ЧБ Беларуси по футболу. Расписание матчей

Завершится 5-й тур в субботу, 18 апреля, сразу четырьмя встречами.

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Новости Беларуси. 16 апреля стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 апреля состоятся очередные матчи. В...
 
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