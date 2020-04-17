Лукашенко посещает с рабочей поездкой Лидский район

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Лидский район Гродненской области.

Там Глава государства посетит стеклозавод «Неман». Президент ознакомится с производственной деятельностью и перспективами предприятия.

Также в ходе рабочей поездки Президент ознакомится с ходом реконструкции автодороги M6 Минск-Гродно-Брузги.

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