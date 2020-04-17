Источник материала: Пинский Вестник

Городская футбольная команда «Волна-Пинск» начинает выступление в 30-м чемпионате Беларуси.



В первой лиге появились новые участники: дзержинский «Арсенал», ФК «Гомель», ФК «Ошмяны БГУФК», однако в стартовом поединке наша дружина сыграет против давнего соперника — ФК «Слоним 2017». Начало матча завтра, 18 апреля, в 16.00. Кстати, «Волна» реализует сезонные абонементы на все домашние игры.



В администрации клуба рассказали о том, какого поведения они ожидают от своих болельщиков на стадионе и на что рассчитывают. Высказывается убедительная просьба приходить в защитной маске, соблюдать дистанцию при общении и рассадке на трибунах. Мест хватит всем. Еще одно предостережение – не брать с собой детей. В сложившейся ситуации такие меры необходимы.



При малейшем недомогании оставайтесь дома, тем более что погода пока не радует. Самого главного вы не пропустите. Есть возможность организовать трансляцию матча онлайн. Видео будет доступно на официальном сайте ФК «Волна-Пинск»:

. Для этого следует воспользоваться соответствующим разделом на главной странице. Там же появится и полный отчет об игре.



Константин МИХАЙЛОВ