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«Хочу пригласить ее на свадьбу в качестве музыканта»: утка-барабанщица очаровала соцсети (ВИДЕО)

18.04.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Хочу пригласить ее на свадьбу в качестве музыканта»: утка-барабанщица очаровала соцсети (ВИДЕО)

Таланты животных – безграничны. В интернет попало видео, на котором утка играет на барабане, пишет ridus.ru.

На кадрах видно, как птица играет лапами на этническом барабане. Правда, не без помощи человека – он держит утку в руках. 

Пользователи сети выразили восхищение способностями птицы. «Интересно, утка сама сочинила это гениальное драм-соло?», «Хочу пригласить ее на свадьбу в качестве музыканта. Согласится, как думаете?», «Просто умничка! Надеюсь, скоро ее возьмут в какую-нибудь крутую музыкальную группу», написали в комментариях. 

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Таланты животных – безграничны. В интернет попало видео, на котором утка играет на барабане, пишет ridus.ru. На кадрах видно, как птица играет лапами на этническом...
 
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