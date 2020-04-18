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«Хочу пригласить ее на свадьбу в качестве музыканта»: утка-барабанщица очаровала соцсети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Таланты животных – безграничны. В интернет попало видео, на котором утка играет на барабане, пишет ridus.ru.
На кадрах видно, как птица играет лапами на этническом барабане. Правда, не без помощи человека – он держит утку в руках.
Пользователи сети выразили восхищение способностями птицы. «Интересно, утка сама сочинила это гениальное драм-соло?», «Хочу пригласить ее на свадьбу в качестве музыканта. Согласится, как думаете?», «Просто умничка! Надеюсь, скоро ее возьмут в какую-нибудь крутую музыкальную группу», написали в комментариях.
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Таланты животных – безграничны. В интернет попало видео, на котором утка играет на барабане, пишет ridus.ru. На кадрах видно, как птица играет лапами на этническом...
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