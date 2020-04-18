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Погода в областных центрах Беларуси с 20 по 26 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

18.04.2020 20:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 20 по 26 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Весенние атмосферные процессы всегда характеризовались неустойчивостью и быстрой изменчивостью, особенно в первой половине апреля. Наглядно это проявляется на примере нынешнего месяца. 

Теплые периоды быстро сменялись сильными потоками холодного воздуха. Задули северные ветра. Прошли осадки в виде мокрого снега и дождя. А среднесуточная температура порой была до 6 градусов ниже нормы, что характерно для начала месяца. Но уже на предстоящей неделе весна вновь начнет форсировать события и температура медленно, но уверенно будет повышаться. На неделе днём солнце прогреет воздух до +10…+15°C, а в юго-западных районах страны будет еще теплее.

Какой будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 20 по 26 апреля – смотрите в программе «Метеогид»! 

Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Весенние атмосферные процессы всегда характеризовались неустойчивостью и быстрой изменчивостью, особенно в первой половине апреля. Наглядно это проявляется на...
 
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